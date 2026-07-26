Οι ξαπλώστρες μπήκαν... στη σειρά: Τα drones και οι εφαρμογές «καθαρίζουν» τις παραλίες, οι περιοχές που έγιναν οι περισσότερες καταγγελίες





Τα «μάτια του ουρανού» που χειρίζονται επιστήμονες του



Λιγότερες καταγγελίες Ανεξάρτητα, πάντως, με το τι θα βρουν ή δεν θα βρουν στην



Στιγμές καλοκαιρινής χαλάρωσης στην περίφημη παραλία Σάντα Μαρία της Πάρου





Για την ακρίβεια, την πρώτη μέρα λειτουργίας της πλατφόρμας, πέρυσι, έγιναν 1.900 καταγγελίες, οι οποίες μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2025 ξεπέρασαν τις 25.000, οδηγώντας σε ισάριθμους ελέγχους και 20.500 επιτόπιες αυτοψίες σε 2.400 επιχειρήσεις σε 630 παραλίες.



Αντίστοιχα, φέτος, σε διάστημα ενός επιπλέον μήνα μέσα στη «high season», οι έλεγχοι που έγιναν ήταν το 1/25ο των περσινών, καθώς οι βάσιμες καταγγελίες ήταν πολύ λιγότερες. Πέρυσι επιβλήθηκαν πρόστιμα που ξεπέρασαν τα 9 εκατ. ευρώ (σε 400 συνολικά περιπτώσεις από τα τις 682 περιπτώσεις παραβάσεων που εντοπίστηκαν), ενώ σε 55 περιπτώσεις εκδόθηκαν διαταγές σφράγισης των επιχειρήσεων.



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Πηγές του ΥΠΟΙΚ, πάντως, επισημαίνουν ότι είναι πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι προκύπτει μια τόσο θεαματική μείωση των καταγγελιών και άρα και των παρανομιών, παρά το γεγονός ότι οι έλεγχοι στους αιγιαλούς και τις παραλίες όλης της χώρας για τη διαπίστωση παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, για την προστασία της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στον αιγιαλό και την παραλία, έχουν εντατικοποιηθεί.



Σε όλη την επικράτεια, κλιμάκια των Κτηματικών Υπηρεσιών διενεργούν επιτόπιες αυτοψίες -βάζοντας στο «μείγμα» και τους αιφνιδιαστικούς ελέγχους- ενώ πραγματοποιούνται και εξ αποστάσεως έλεγχοι με τη χρήση νέων τεχνολογιών, στο πλαίσιο της συνεργασίας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πάντως έως τώρα η συντριπτική πλειονότητα των καταγγελιών που εξετάστηκαν και οδήγησαν στον έλεγχο σε περισσότερες από 250 παραλίες και περισσότερες από 400 επιχειρήσεις, προήλθαν, κατά κύριο λόγο, μέσω της εφαρμογής MyCoast, καθώς και μέσω τηλεφωνικών αναφορών πολιτών προς τις κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες.



Οπως πληροφορείται το «ΘΕΜΑ», οι αρμόδιες υπηρεσίες που υποδέχονται τις καταγγελίες αλλά και τις εξετάζουν μέχρι να διαπιστωθεί εάν υπάρχει παράβαση, συμπεραίνουν ότι η συνολική εικόνα που προκύπτει από τους ελέγχους των τελευταίων εβδομάδων είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αφού η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προβλέπει το αυστηρό θεσμικό πλαίσιο για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.



Από το πρωί του Σαββάτου και μέχρι σήμερα το βράδυ, την παραλιακή ζώνη της Πάρου «σαρώνουν» drones αλλά και δορυφόροιΤα «μάτια του ουρανού» που χειρίζονται επιστήμονες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με στελέχη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών αναζητούν στοιχεία -τα οποία θα τεκμηριωθούν με βίντεο αλλά και φωτογραφίες- σχετικά με καταπατήσεις και άλλες παρανομίες στο νησί.Ανεξάρτητα, πάντως, με το τι θα βρουν ή δεν θα βρουν στην Πάρο , φαίνεται ότι τα drones και οι δορυφόροι, από τα οποία «βρέχει» πρόστιμα και λουκέτα τα τελευταία χρόνια, έχουν «συνετίσει» τους επιχειρηματίες. Αυτό άλλωστε προκύπτει και από τα στοιχεία της εφαρμογής ΜyCoast που συλλέγει ηλεκτρονικά τις καταγγελίες των πολιτών για καταλήψεις αιγιαλού, ξαπλώστρες, ομπρέλες, beach bars και άλλα τέτοια… αυθαίρετα.Οπως αποκαλύπτει σήμερα το «ΘΕΜΑ», το φετινό καλοκαίρι και μέχρι το τέλος της εβδομάδας που πέρασε είχαν γίνει περισσότεροι από 1.000 έλεγχοι σε 250 παραλίες, ενώ ελέγχθηκαν και περισσότερες από 400 επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, ως αποτέλεσμα αξιολόγησης 3.500 καταγγελιών. Κάνοντας μια σύγκριση με αντίστοιχα περσινά στοιχεία, οι καταγγελίες και οι έλεγχοι ήταν υπερπολλαπλάσιοι.Για την ακρίβεια, την πρώτη μέρα λειτουργίας της πλατφόρμας, πέρυσι, έγιναν 1.900 καταγγελίες, οι οποίες μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2025 ξεπέρασαν τις 25.000, οδηγώντας σε ισάριθμους ελέγχους και 20.500 επιτόπιες αυτοψίες σε 2.400 επιχειρήσεις σε 630 παραλίες.Αντίστοιχα, φέτος, σε διάστημα ενός επιπλέον μήνα μέσα στη «high season», οι έλεγχοι που έγιναν ήταν το 1/25ο των περσινών, καθώς οι βάσιμες καταγγελίες ήταν πολύ λιγότερες. Πέρυσι επιβλήθηκαν πρόστιμα που ξεπέρασαν τα 9 εκατ. ευρώ (σε 400 συνολικά περιπτώσεις από τα τις 682 περιπτώσεις παραβάσεων που εντοπίστηκαν), ενώ σε 55 περιπτώσεις εκδόθηκαν διαταγές σφράγισης των επιχειρήσεων.Πηγές του ΥΠΟΙΚ, πάντως, επισημαίνουν ότι είναι πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι προκύπτει μια τόσο θεαματική μείωση των καταγγελιών και άρα και των παρανομιών, παρά το γεγονός ότι οι έλεγχοι στους αιγιαλούς και τις παραλίες όλης της χώρας για τη διαπίστωση παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, για την προστασία της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στον αιγιαλό και την παραλία, έχουν εντατικοποιηθεί.Σε όλη την επικράτεια, κλιμάκια των Κτηματικών Υπηρεσιών διενεργούν επιτόπιες αυτοψίες -βάζοντας στο «μείγμα» και τους αιφνιδιαστικούς ελέγχους- ενώ πραγματοποιούνται και εξ αποστάσεως έλεγχοι με τη χρήση νέων τεχνολογιών, στο πλαίσιο της συνεργασίας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πάντως έως τώρα η συντριπτική πλειονότητα των καταγγελιών που εξετάστηκαν και οδήγησαν στον έλεγχο σε περισσότερες από 250 παραλίες και περισσότερες από 400 επιχειρήσεις, προήλθαν, κατά κύριο λόγο, μέσω της εφαρμογής MyCoast, καθώς και μέσω τηλεφωνικών αναφορών πολιτών προς τις κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες.Οπως πληροφορείται το «ΘΕΜΑ», οι αρμόδιες υπηρεσίες που υποδέχονται τις καταγγελίες αλλά και τις εξετάζουν μέχρι να διαπιστωθεί εάν υπάρχει παράβαση, συμπεραίνουν ότι η συνολική εικόνα που προκύπτει από τους ελέγχους των τελευταίων εβδομάδων είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αφού η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προβλέπει το αυστηρό θεσμικό πλαίσιο για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

Οι παραβάσεις

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και αυτοί που παρανομούν. Για παράδειγμα, στα μέσα Ιουνίου συνελήφθη 72χρονος που ήταν υπεύθυνος λειτουργίας επιχείρησης στην παραλία, η οποία είχε προβεί σε τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ηχείων. Επίσης είχε εγκαταστήσει σε μεγάλη έκταση της παραλίας 200 ομπρέλες με 400 ξαπλώστρες. Επιπρόσθετα, το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς άδεια λειτουργίας, καθώς είχε σφραγιστεί λίγες μέρες πριν από τους αρμόδιους φορείς.



Λουκέτα μπήκαν και σε επιχειρήσεις που είχαν γεμίσει με ομπρέλες και ξαπλώστρες στη Χαλκιδική αλλά και στον Δήμο Δίου-Ολύμπου, στον Νέο Παντελεήμονα και στην παραλία Λεπτοκαρυάς. Στην Ψέριμο οι υπεύθυνοι τεσσάρων καταστημάτων στα οποία διαπιστώθηκε παράνομη εγκατάσταση αυθαίρετων κατασκευών και τραπεζοκαθισμάτων σε ζώνη αιγιαλού συνελήφθησαν. Στη Λέσβο, οι καταστηματάρχες υποχρεώθηκαν να αφαιρέσουν πέργκολες.



Ωστόσο, από τους ελέγχους των υπηρεσιών του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διαπιστώθηκαν και παραβάσεις που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τη μη ανάρτηση της προβλεπόμενης πινακίδας, την υπέρβαση του παραχωρημένου χώρου με επιπλέον ομπρελοκαθίσματα ή άλλες εγκαταστάσεις, καθώς και την αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού ή παραλίας χωρίς σύμβαση παραχώρησης. Στους παραβάτες επιβλήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία διοικητικά πρόστιμα και οι αντίστοιχες κυρώσεις.



Οι περιοχές της χώρας οι οποίες συγκέντρωσαν πανελλαδικά και τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Χαλκιδικής, Ανατολικής Αττικής, Κυκλάδων και η Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσων. Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη τη χώρα, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη στοχευμένες ελεγκτικές δράσεις στις περιοχές που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών.



Πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τονίζουν ότι το υπουργείο θα εξακολουθήσει να αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα ελεγκτικά μέσα και τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή της νομιμότητας, η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στους αιγιαλούς και τις παραλίες και η προστασία του δημόσιου και κοινόχρηστου χαρακτήρα τους.



Ρεκόρ στις παραχωρήσεις

Αυτό που κάνει ακόμα εντυπωσιακότερο το ιστορικό χαμηλό στις καταγγελίες για καταλήψεις, παράνομα τραπεζοκαθίσματα, ομπρέλες και άλλες αυθαιρεσίες στις παραλίες είναι το γεγονός ότι αυτό συμβαίνει σε μια χρονιά κατά την οποία υπεγράφησαν περισσότερες από 8.000 συμβάσεις παραχώρησης για τη θερινή περίοδο.



Οι Κτηματικές Υπηρεσίες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανταποκρίθηκαν στον ιδιαίτερα αυξημένο όγκο αιτήσεων για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, καθώς για πρώτη φορά ανέλαβαν να προχωρήσουν σε παραχωρήσεις σε όλη την Ελλάδα, ολοκληρώνοντας έως σήμερα την υπογραφή περισσότερων από 8.000 συμβάσεων παραχώρησης. Εξ αυτών, 4.870 συμβάσεις υπεγράφησαν απευθείας με όμορες επιχειρήσεις, ενώ 3.130 συμβάσεις προέκυψαν κατόπιν ηλεκτρονικής πλειοδοτικής δημοπρασίας.



Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας διαδραμάτισε η πλήρης ψηφιοποίηση του συστήματος παραχωρήσεων. Η λειτουργία δύο εξειδικευμένων ψηφιακών πλατφορμών -μιας για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από τις όμορες επιχειρήσεις και μιας για τη διενέργεια των ηλεκτρονικών δημοπρασιών- επιτάχυνε σημαντικά τις διαδικασίες, ενίσχυσε τη διαφάνεια και αναβάθμισε την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.



Πόσο πάει το μακροβούτι Σαν βγεις στον πηγαιμό για την... παραλία, είναι βέβαιο ότι κάπου θα σκεφτείς να στρώσεις την πετσέτα. Αυτό δηλαδή που κάνει και μεγάλη μερίδα των λουόμενων, η οποία βρίσκει τις τιμές ενοικίασης των ομπρελών με τις ξαπλώστρες «καυτή». Πόσο όμως; Και πού βρίσκονται οι τιμές σε σχέση με πέρυσι; Η είσοδος σε μια οργανωμένη παραλία κυμαίνεται από 8 έως 12 ευρώ το άτομο, ενώ για ένα σετ με ξαπλώστρες και ομπρέλα το κόστος ξεκινά από τα 15 ευρώ και μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 100, εκτοξεύοντας το budget μιας οικογένειας ή μιας παρέας για μια μέρα στην παραλία.



Δεν είναι μόνο η ξαπλώστρα. Επειδή και το μπάνιο θέλει το… πρεστίζ του, συχνά είναι απαραίτητη η κράτηση (!) ομπρέλας και ξαπλώστρας που είναι «πρώτη ξαπλώστρα πίστα», δηλαδή είναι τοποθετημένη στην πρώτη σειρά, επάνω, ή σχεδόν επάνω στο κύμα - και η τιμή διαφοροποιείται ανάλογα με τη σειρά, πράγμα που δεν αποτελεί μόνο ελληνικό φαινόμενο.



Και επειδή και η ξαπλώστρα έχει τον δικό της δείκτη κοινωνικής καταξίωσης, ειδικευμένες εφαρμογές αναλαμβάνουν τα «ρεζερβέ» στις παραλίες, κάνοντας online κρατήσεις ομπρέλας και ξαπλώστρας στις πλαζ όπου αυτό επιτρέπεται, με θέση στάθμευσης, booking ημερομηνίας και ώρας, αλλά και ηλεκτρονική πληρωμή. Ολα αυτά (και πολλά ακόμα) για μια… βουτιά στη θάλασσα!



Οι εφαρμογές παρέχουν τη δυνατότητα κράτησης για όλες τις περιοχές της χώρας, αν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η ακτογραμμή της Αττικής, λόγω πληθυσμού, με τους λουόμενους να… προγραμματίζουν το μπάνιο τους στην παραλία, να κάνουν κράτηση και όταν φτάνουν στην πλαζ, να επιδεικνύουν τον μοναδικό κωδικό που έλαβαν με email προπληρώνοντας την ξαπλώστρα.



Με αυτόν οδηγούνται στις… ρεζερβέ ξαπλώστρες τους - για να απολαύσουν (εκτός από τις βουτιές) μια σειρά από υπηρεσίες και παροχές, από δωρεάν πάρκινγκ ως ελεύθερη κατανάλωση προϊόντων μέχρι ενός ποσού ή κερασμένα κοκτέιλ. Ή και σε ορισμένες περιπτώσεις… απλά στη θάλασσα!



Ετσι λοιπόν, στην παραλία του Καβουρίου («Κrabo») η τιμή για την ενοικίαση ξαπλώστρας είναι 150 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και 120 τις καθημερινές. Η καμπάνα τα Σαββατοκύριακα κοστίζει 220 ευρώ (από 180 πέρυσι και 150 πρόπερσι) και τις καθημερινές 180 (έναντι 150 ευρώ πέρυσι και 105 πρόπερσι).



Ενδεικτικός τιμοκατάλογος

Στη Βούλα, η πρώτη… ξαπλώστρα κύμα (κατά το πρώτο τραπέζι πίστα) χρεώνεται 100 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και 55 τις καθημερινές, ενώ πέρυσι κόστζε φθηνότερα, στα 80 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και 60 τις καθημερινές.



Στο Σούνιο η ξαπλώστρα πρώτης σειράς κοστίζει σταθερά από πρόπερσι και πέρυσι στα 80 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και 50 τις καθημερινές. Εδώ όμως, παρέχεται μια σειρά υπηρεσιών στην τιμή, από πάρκινγκ έως ελεύθερη κατανάλωση (έως και 20 ευρώ), υπό τον όρο ότι η ξαπλώστρα αφορά αυστηρά μόνο ένα ζευγάρι και ένα παιδί έως δέκα ετών.



Στη Βάρκιζα, από την άλλη, η κράτηση ομπρέλας (σετ με δύο ξαπλώστρες) κοστίζει 40 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και 30 τις καθημερινές, όσο και πέρυσι. Κάπως έτσι, αυτή η πλαζ εντάσσεται στις πιο οικονομικές επιλογές για τις καθημερινές, όπως για παράδειγμα είναι και η «Coconut» του Σχοινιά, με τη δυνατότητα κράτησης ομπρέλας από 30 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και 15 τις καθημερινές, αν και υπάρχει η επιλογή του Μωραΐτη, εκεί, με την κράτηση να κοστίζει 50 ευρώ.



Στην υπόλοιπη χώρα επικρατεί περίπου το ίδιο σκηνικό.



Στη Ζαχάρω Ηλείας, η ρεζερβέ ξαπλώστρα μπροστά στο κύμα κοστολογείται στα 15 ευρώ (σε άλλες παραλίες της περιοχής όμως, η χρήση είναι ελεύθερη, υπό την προϋπόθεση της κατανάλωσης έστω ενός καφέ που δεν ξεπερνά μαζί με νερό τα 4 ευρώ), ενώ στη Σητεία, στο Λασίθι, η ομπρέλα κοστίζει 50 ευρώ και η καμπάνα 80, στον Αγιο Γεώργιο Νάξου στα 45 ευρώ, στα Μάραθα Σκιάθου στα 50 ευρώ, ενώ στην Ψάθα, στο Αλεποχώρι από 15 ευρώ. Στο Βαθύ της Σίφνου, η ομπρέλα κοστίζει από 53 ευρώ, ενώ στο Αγκίστρι από 17 ευρώ.