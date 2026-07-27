Οι πόζες της Γκαλ Γκαντότ με μαύρο μπικίνι και τα στιγμιότυπα στην αιώρα
Οι πόζες της Γκαλ Γκαντότ με μαύρο μπικίνι και τα στιγμιότυπα στην αιώρα
Η ηθοποιός έδειξε μέσα από φωτογραφίες στο Instagram πώς πέρασε το Σαββατοκύριακό της
Τις πόζες της με μαύρο μπικίνι μοιράστηκε η Γκαλ Γκαντότ, καθώς και στιγμιότυπα πάνω σε αιώρα.
Η ηθοποιός μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή 26 Ιουλίου έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους πώς πέρασε το Σαββατοκύριακό της. Από τις εικόνες φαίνεται πως έκανε μία απόδραση στη φύση, με ένα δεντρόσπιτο να απεικονίζεται πίσω της.
Σε άλλο στιγμιότυπο, η Γκαντότ πόζαρε ξαπλωμένη στο κρεβάτι της φορώντας μία ρόμπα, χαλαρώνοντας. Στη λεζάντα της ανάρτησής της σημείωσε: «Σαββατοκύριακο. Η τελευταία φωτογραφία συμβαίνει τώρα».
Δείτε τις φωτογραφίες
Η ηθοποιός μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή 26 Ιουλίου έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους πώς πέρασε το Σαββατοκύριακό της. Από τις εικόνες φαίνεται πως έκανε μία απόδραση στη φύση, με ένα δεντρόσπιτο να απεικονίζεται πίσω της.
Σε άλλο στιγμιότυπο, η Γκαντότ πόζαρε ξαπλωμένη στο κρεβάτι της φορώντας μία ρόμπα, χαλαρώνοντας. Στη λεζάντα της ανάρτησής της σημείωσε: «Σαββατοκύριακο. Η τελευταία φωτογραφία συμβαίνει τώρα».
Δείτε τις φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα