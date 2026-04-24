Ρομπ Ράινερ: Ο κόσμος μου, όπως τον ήξερα, είχε καταρρεύσει, είπε ο γιος του, Τζέικ, για τη δολοφονία των γονιών του
Ο Τζέικ Ράινερ περιέγραψε τη στιγμή που ενημερώθηκε ότι γονείς του είχαν δολοφονηθεί και ότι είχε συλληφθεί ο αδερφός του ως ύποπτος
Ο γιος του Ρομπ Ράινερ, Τζέικ, μοιράστηκε νέες λεπτομέρειες για τη μέρα που έμαθε ότι οι γονείς του δολοφονήθηκαν και για την στιγμή κατά την οποία ο αδερφός του, Νικ, κατηγορήθηκε για το τραγικό συμβάν.
Ο 34χρονος Τζέικ Ράινερ δημοσίευσε την Παρασκευή ένα άρθρο στο Substack, περιγράφοντας τη στιγμή που η 28χρονη αδελφή του, Ρόμι, του είπε ότι οι γονείς τους, Ρομπ και Μισέλ, είχαν βρεθεί νεκροί στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες. Όπως ανέφερε, η είδηση ήταν «αδύνατο να τη συλλάβει κανείς» και θυμήθηκε ότι έτρεξε στο πατρικό του σπίτι με ταξί, σε μια διαδρομή 45 λεπτών, «σαν σε έκσταση».
«Ο κόσμος μου, όπως τον ήξερα, είχε καταρρεύσει. Ήμουν σαν σε έκσταση. Το μόνο στο οποίο μπορούσα να συγκεντρωθώ ήταν ότι έπρεπε να φτάσω στο πατρικό μου σπίτι. Έπρεπε να φτάσω στην αδερφή μου. Έπρεπε να καταλάβω τι διάολο μόλις είχε συμβεί», έγραψε. «Μου έκλεψαν τόσα πολλά εκείνη την ημέρα. Οι γονείς μου δεν θα είναι στον γάμο μου, δεν θα κρατήσουν το εγγόνι τους και δεν θα με δουν να έχω την επιτυχημένη καριέρα που ακόμη αναζητώ. Αυτό ταυτόχρονα μου ραγίζει την καρδιά και με εξοργίζει», πρόσθεσε.
Ο Τζέικ Ράινερ εξήγησε ότι, ενώ ακόμη προσπαθούσε να συνέλθει από την είδηση του θανάτου των γονιών του, τρόμαξε όταν έμαθε στη συνέχεια ότι ο αδερφός του Νικ ήταν ο φερόμενος δράστης. «Χάσαμε περισσότερο από τη μισή οικογένειά μας εκείνο το βράδυ, με τον πιο βίαιο τρόπο που μπορεί να φανταστεί κανείς», έγραψε. «Σίγουρα, κάθε απώλεια γονέα σε συντρίβει, αλλά τίποτα δεν συγκρίνεται με το να χάνεις και τους δύο ταυτόχρονα και, επιπλέον, να βρίσκεται ο αδερφός σου στο επίκεντρο. Είναι σχεδόν αδύνατο να το επεξεργαστεί κανείς».
Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο 32χρονος Νικ επιτέθηκε στους γονείς του στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες, στις 14 Δεκεμβρίου, μαχαιρώνοντάς τους μέχρι θανάτου, προτού διαφύγει από το σημείο. Ο ίδιος έχει δηλώσει αθώος.
Ο Νικ Ράινερ αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού και αναμένεται να εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο στις 29 Απριλίου, για ακρόαση σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία που θα παρουσιάσουν οι εισαγγελείς στη δίκη του για τις δολοφονίες. Κρατείται χωρίς δυνατότητα εγγύησης.
Στο άρθρο του στο Substack, ο Τζέικ Ράινερ εξομολογήθηκε ότι παραμένει σοκαρισμένος, σχεδόν έξι μήνες, από το γεγονός ότι ένα μέλος της ίδιας του της οικογένειάς του σκότωσε τους γονείς του. «Κάθε μέρα από τότε είναι φρικτή. Κάθε συνάντηση που κάνουμε, κάθε άνθρωπος με τον οποίο μιλάμε, κάθε δάκρυ που χύνουμε, κάθε κίνηση που κάνουμε συνδέεται με το γεγονός ότι οι γονείς μας δολοφονήθηκαν».
Παράλληλα, στάθηκε στην οδύνη που βιώνουν ο ίδιος και η αδερφή του μετά τη δολοφονία των γονιών τους, χωρίς να αναφέρει ονομαστικά τον Νικ και αποκαλώντας τον μόνο «ο αδερφός μου». Όπως είπε, συνεχίζουν να υποφέρουν, ακόμη και αφού οι θάνατοι των γονιών τους, που είχαν προκαλέσει μεγάλη δημοσιότητα, έφυγαν από το επίκεντρο της προσοχής. «Όταν δεν ζεις μια τραγωδία με τον συγκεκριμένο τρόπο που τη ζούμε η Ρόμι και εγώ, είναι δύσκολο να αντιληφθείς πόσο φρικτό έχει υπάρξει όλο αυτό».
«Επειδή δεν ήταν οι δικοί σου γονείς, ίσως είναι πιο εύκολο να προχωρήσεις ή ακόμη και να ξεχάσεις για μια στιγμή τι συνέβη εκείνη την ημέρα. Αλλά για εμάς, είναι κάθε μέρα», συνέχισε. Ο Τζέικ Ράινερ απέτισε επίσης φόρο τιμής στους γονείς του, τονίζοντας ότι ήταν «το κέντρο της ζωής μου». «Είναι τα φώτα που με καθοδηγούν, το θεμέλιο αυτού που είμαι ως άνθρωπος και οι πιο δοτικοί άνθρωποι που έχω γνωρίσει ποτέ», σημείωσε.
«Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν την πολυτέλεια να έχουν τους καλύτερους γονείς, την καλύτερη μητέρα ή τον καλύτερο πατέρα, αλλά εγώ την είχα. Η αγάπη που έχουν για εμένα, τον αδελφό μου και την αδελφή μου είναι πραγματικά άνευ όρων. Και η αγάπη που έχουν ο ένας για τον άλλον στον γάμο τους είναι κάτι στο οποίο πάντα έβλεπα το πρότυπο του πώς μοιάζει μια επιτυχημένη σχέση», συμπλήρωσε.
April 24, 2026
