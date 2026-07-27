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Συνελήφθησαν 2 ανήλικοι για επίθεση σε ανήλικη σε δομή φιλοξενίας στην Αχαΐα, την χτύπησαν και της έριξαν σαπούνι στα μάτια
Συνελήφθησαν 2 ανήλικοι για επίθεση σε ανήλικη σε δομή φιλοξενίας στην Αχαΐα, την χτύπησαν και της έριξαν σαπούνι στα μάτια
Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο το κορίτσι δέχθηκε την επίθεση
Στη σύλληψη δύο ανηλίκων, ενός κοριτσιού και ενός αγοριού, προχώρησαν αστυνομικοί στην Αιγιάλεια, μετά από επίθεση σε βάρος ανήλικης μέσα σε δομή φιλοξενίας στην Αχαΐα. Σύμφωνα με την ενημέρωση οι δύο δράστες χτύπησαν και έριξαν υγρό σαπούνι στο θύμα τους.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν οι δύο ανήλικοι φέρονται να επιτέθηκαν στο κορίτσι, προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η ανήλικη που συνελήφθη, χτύπησε την παθούσα στο κεφάλι, ενώ ο ανήλικος που συμμετείχε στην επίθεση φέρεται να της έριχνε υγρό σαπούνι στα μάτια.
Μετά την επίθεση, το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου, προκειμένου να εξεταστεί και να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών για περαιτέρω ιατρική φροντίδα και νοσηλεία.
Οι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν το πρωί από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών σε αδύναμα άτομα και εξύβριση.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, στην Παράλληλη Έδρα Αιγιαλείας, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για τους ανήλικους εμπλεκομένους.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν οι δύο ανήλικοι φέρονται να επιτέθηκαν στο κορίτσι, προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η ανήλικη που συνελήφθη, χτύπησε την παθούσα στο κεφάλι, ενώ ο ανήλικος που συμμετείχε στην επίθεση φέρεται να της έριχνε υγρό σαπούνι στα μάτια.
Μετά την επίθεση, το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου, προκειμένου να εξεταστεί και να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών για περαιτέρω ιατρική φροντίδα και νοσηλεία.
Οι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν το πρωί από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών σε αδύναμα άτομα και εξύβριση.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, στην Παράλληλη Έδρα Αιγιαλείας, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για τους ανήλικους εμπλεκομένους.
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