Σοφία Ζαχαράκη: Η ελληνική γλώσσα είναι ο ζωντανός δεσμός του Οικουμενικού Ελληνισμού

Συνάντηση της υπουργού Παιδείας με το νέο ΔΣ του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας– Στο επίκεντρο η νέα εθνική στρατηγική για την ελληνική γλώσσα, η ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και η αναβάθμιση της Πιστοποίησης Ελληνομάθειας