Ο φερόμενος νέος σύντροφος της Σίσσυς Χρηστίδου πόζαρε με τη βαφτιστήρα της, δείτε φωτογραφία
Ο φερόμενος νέος σύντροφος της Σίσσυς Χρηστίδου πόζαρε με τη βαφτιστήρα της, δείτε φωτογραφία
Ο Στέφανος Νεδέλκος δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφία με την κόρη της Χριστίνας Κοντοβά για τα γενέθλιά της
Με τη βαφτιστήρα της Σίσσυς Χρηστίδου πόζαρε ο φερόμενος σύντροφος της παρουσιάστριας.
Η κόρη της Χριστίνας Κοντοβά, Άιντα, έκλεισε τα οχτώ και η σχεδιάστρια μόδας το γιόρτασε μαζί της στην Κέρκυρα όπου βρίσκεται για διακοπές μαζί με τη Σίσσυ Χρηστίδου και την παρέα τους.
Ο Στέφανος Νεδέλκος, ο οποίος είναι επιχειρηματίας και δραστηριοποείται στο νησί, βρίσκεται ανάμεσά τους και θέλησε να ευχηθεί δημόσια, αναρτώντας στα stories του στο Instagram μία φωτογραφία όπου σήκωνε την Άιντα στους ώμους του, μέσα σε πισίνα.
«Χρόνια πολλά Άιντα», έγραψε ο ίδιος στην ανάρτησή του και η Χριστίνα Κοντοβά αναδημοσίευσε το post στο προφίλ της.
Δείτε τη φωτογραφία
Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο 33χρονος επιχειρηματίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Ηuffingtonpost και του δημοσιογράφου Νίκου Γεωργιάδη, γνωρίστηκαν το περασμένο Πάσχα στην Κέρκυρα και η σχέση τους εξελίχθηκε αρκετά γρήγορα. Παρόλα αυτά, η παρουσιάστρια, η οποία διατηρεί χαμηλούς τόνους όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, δεν έχει επιβεβαιώσει τις φήμες μέχρι στιγμής.
Στους εορτασμούς για τα γενέθλια της 8χρονης, η Χριστίνα Κοντοβά φωτογραφήθηκε μαζί της, καθώς και με τη Σίσσυ Χρηστίδου και μοιράστηκε τα στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Χαρούμενα όγδοα γενέθλια αγάπη μου».
Η κόρη της Χριστίνας Κοντοβά, Άιντα, έκλεισε τα οχτώ και η σχεδιάστρια μόδας το γιόρτασε μαζί της στην Κέρκυρα όπου βρίσκεται για διακοπές μαζί με τη Σίσσυ Χρηστίδου και την παρέα τους.
Ο Στέφανος Νεδέλκος, ο οποίος είναι επιχειρηματίας και δραστηριοποείται στο νησί, βρίσκεται ανάμεσά τους και θέλησε να ευχηθεί δημόσια, αναρτώντας στα stories του στο Instagram μία φωτογραφία όπου σήκωνε την Άιντα στους ώμους του, μέσα σε πισίνα.
«Χρόνια πολλά Άιντα», έγραψε ο ίδιος στην ανάρτησή του και η Χριστίνα Κοντοβά αναδημοσίευσε το post στο προφίλ της.
Δείτε τη φωτογραφία
Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο 33χρονος επιχειρηματίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Ηuffingtonpost και του δημοσιογράφου Νίκου Γεωργιάδη, γνωρίστηκαν το περασμένο Πάσχα στην Κέρκυρα και η σχέση τους εξελίχθηκε αρκετά γρήγορα. Παρόλα αυτά, η παρουσιάστρια, η οποία διατηρεί χαμηλούς τόνους όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, δεν έχει επιβεβαιώσει τις φήμες μέχρι στιγμής.
Στους εορτασμούς για τα γενέθλια της 8χρονης, η Χριστίνα Κοντοβά φωτογραφήθηκε μαζί της, καθώς και με τη Σίσσυ Χρηστίδου και μοιράστηκε τα στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Χαρούμενα όγδοα γενέθλια αγάπη μου».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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