Ο φερόμενος νέος σύντροφος της Σίσσυς Χρηστίδου πόζαρε με τη βαφτιστήρα της, δείτε φωτογραφία
GALA
Σίσσυ Χρηστίδου Χριστίνα Κοντοβά σύντροφος

Ο φερόμενος νέος σύντροφος της Σίσσυς Χρηστίδου πόζαρε με τη βαφτιστήρα της, δείτε φωτογραφία

Ο Στέφανος Νεδέλκος δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφία με την κόρη της Χριστίνας Κοντοβά για τα γενέθλιά της

Ο φερόμενος νέος σύντροφος της Σίσσυς Χρηστίδου πόζαρε με τη βαφτιστήρα της, δείτε φωτογραφία
Γεωργία Κοτζιά
29 ΣΧΟΛΙΑ
Με τη βαφτιστήρα της Σίσσυς Χρηστίδου πόζαρε ο φερόμενος σύντροφος της παρουσιάστριας.

Η κόρη της Χριστίνας Κοντοβά, Άιντα, έκλεισε τα οχτώ και η σχεδιάστρια μόδας το γιόρτασε μαζί της στην Κέρκυρα όπου βρίσκεται για διακοπές μαζί με τη Σίσσυ Χρηστίδου και την παρέα τους. 

Ο Στέφανος Νεδέλκος, ο οποίος είναι επιχειρηματίας και δραστηριοποείται στο νησί, βρίσκεται ανάμεσά τους και θέλησε να ευχηθεί δημόσια, αναρτώντας στα stories του στο Instagram μία φωτογραφία όπου σήκωνε την Άιντα στους ώμους του, μέσα σε πισίνα.

«Χρόνια πολλά Άιντα», έγραψε ο ίδιος στην ανάρτησή του και η Χριστίνα Κοντοβά αναδημοσίευσε το post στο προφίλ της.

Δείτε τη φωτογραφία

Ο φερόμενος νέος σύντροφος της Σίσσυς Χρηστίδου πόζαρε με τη βαφτιστήρα της, δείτε φωτογραφία

Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο 33χρονος επιχειρηματίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Ηuffingtonpost και του δημοσιογράφου Νίκου Γεωργιάδη, γνωρίστηκαν το περασμένο Πάσχα στην Κέρκυρα και η σχέση τους εξελίχθηκε αρκετά γρήγορα. Παρόλα αυτά, η παρουσιάστρια, η οποία διατηρεί χαμηλούς τόνους όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, δεν έχει επιβεβαιώσει τις φήμες μέχρι στιγμής.

Στους εορτασμούς για τα γενέθλια της 8χρονης, η Χριστίνα Κοντοβά φωτογραφήθηκε μαζί της, καθώς και με τη Σίσσυ Χρηστίδου και μοιράστηκε τα στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Χαρούμενα όγδοα γενέθλια αγάπη μου».

Κλείσιμο

Ο φερόμενος νέος σύντροφος της Σίσσυς Χρηστίδου πόζαρε με τη βαφτιστήρα της, δείτε φωτογραφία
Ο φερόμενος νέος σύντροφος της Σίσσυς Χρηστίδου πόζαρε με τη βαφτιστήρα της, δείτε φωτογραφία
Γεωργία Κοτζιά
29 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης