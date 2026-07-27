Η ανάρτηση της Κιμ Καρντάσιαν για τα γενέθλια της γιαγιάς της λίγες μέρες μετά τον θάνατό της: Μου λείπεις πάρα πολύ και σε αγαπώ απεριόριστα
Η ανάρτηση της Κιμ Καρντάσιαν για τα γενέθλια της γιαγιάς της λίγες μέρες μετά τον θάνατό της: Μου λείπεις πάρα πολύ και σε αγαπώ απεριόριστα
Η Κρις Τζένερ τίμησε επίσης τη μνήμη της μητέρας της με ένα post στο Instagram
Μία ανάρτηση έκανε η Κιμ Καρντάσιαν για τη γιαγιά της που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες, καθώς θα γιόρταζε τα 92α γενέθλιά της.
Η Μέρι Τζο Σάνον ανακοινώθηκε πως άφησε την τελευταία της πνοή την Πέμπτη 16 Ιουλίου, με την οικογένειά της να έχει βυθιστεί στο πένθος. Την Κυριακή 27 Ιουλίου, η τηλεπερσόνα, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη της, δημοσίευσε στο Instagram κοινές φωτογραφίες τους και δήλωσε πως από την ημέρα που πέθανε, έμαθε πράγματα για εκείνη που την έκαναν να τη θαυμάζει ακόμη περισσότερο.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κιμ Καρντάσιαν έγραψε χαρακτηριστικά: «Χαρούμενα 92α γενέθλια στον παράδεισο, γιαγιά. Πέρασε μόλις μία εβδομάδα, αλλά είναι απίστευτα όλα όσα έμαθα για σένα αυτές τις μέρες, καθώς με τη μαμά ψάχναμε τα πράγματά σου. Ήταν κάτι πραγματικά όμορφο. Νόμιζα πως τα ήξερα όλα. Με κάνει να σε σέβομαι και να σε αγαπώ ακόμα περισσότερο, αν αυτό είναι καν δυνατό. Σήμερα σε γιορτάζουμε. Μου λείπεις πάρα πολύ και σε αγαπώ απεριόριστα, γλυκιά μου γιαγιά MJ».
Δείτε τις φωτογραφίες
Τη μητέρα της τίμησε και η Κρις Τζένερ, δημοσιεύοντας ακόμη περισσότερες φωτογραφίες της και σημειώνοντας στη λεζάντα της δικής της ανάρτησης: «Χαρούμενα γενέθλια στον παράδεισο μαμά. Σ' αγαπώ».
Η Μέρι Τζο Σάνον ανακοινώθηκε πως άφησε την τελευταία της πνοή την Πέμπτη 16 Ιουλίου, με την οικογένειά της να έχει βυθιστεί στο πένθος. Την Κυριακή 27 Ιουλίου, η τηλεπερσόνα, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη της, δημοσίευσε στο Instagram κοινές φωτογραφίες τους και δήλωσε πως από την ημέρα που πέθανε, έμαθε πράγματα για εκείνη που την έκαναν να τη θαυμάζει ακόμη περισσότερο.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κιμ Καρντάσιαν έγραψε χαρακτηριστικά: «Χαρούμενα 92α γενέθλια στον παράδεισο, γιαγιά. Πέρασε μόλις μία εβδομάδα, αλλά είναι απίστευτα όλα όσα έμαθα για σένα αυτές τις μέρες, καθώς με τη μαμά ψάχναμε τα πράγματά σου. Ήταν κάτι πραγματικά όμορφο. Νόμιζα πως τα ήξερα όλα. Με κάνει να σε σέβομαι και να σε αγαπώ ακόμα περισσότερο, αν αυτό είναι καν δυνατό. Σήμερα σε γιορτάζουμε. Μου λείπεις πάρα πολύ και σε αγαπώ απεριόριστα, γλυκιά μου γιαγιά MJ».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Τη μητέρα της τίμησε και η Κρις Τζένερ, δημοσιεύοντας ακόμη περισσότερες φωτογραφίες της και σημειώνοντας στη λεζάντα της δικής της ανάρτησης: «Χαρούμενα γενέθλια στον παράδεισο μαμά. Σ' αγαπώ».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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