Ρομπ Ράινερ: Η συγκινητική αναφορά του γιου του Τζέικ πέντε μήνες μετά τη δολοφονία του
Ο γιος του σκηνοθέτη εξήγησε τι είναι αυτό που πάντα θα τον συνδέει με τον πατέρα του

Πέντε μήνες μετά τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ, ο γιος του, Τζέικ, επέστρεψε στα podcast και έκανε μία συγκινητική αναφορά για τον πατέρα του.

Ο 35χρονος μίλησε για τον θάνατο των γονιών του, Ρομπ και Μισέλ Ράινερ, οι οποίοι δολοφονήθηκαν μέσα στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες τον περασμένο Δεκέμβριο, κατά την εμφάνισή του στο «The Incline: Dodgers», που αφορά στην ομάδα του μπέιζμπολ. Για τη διπλή ανθρωποκτονία έχει απαγγελθεί κατηγορία για δύο ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού στον μικρότερο αδελφό του, Νικ Ράινερ, 32 ετών.

 Ο Τζέικ Ράινερ ξεκίνησε εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς όσους τον στήριξαν «από τότε που συνέβησαν όλα»: «Δεν θα μπορούσα να το εκτιμήσω περισσότερο», ανέφερε. «Ένιωσα ότι ήταν η στιγμή να επιστρέψω στο podcast. Το σκεφτόμουν για πολύ καιρό και το συζητούσα εδώ και καιρό με τον συμπαρουσιαστή Κέβιν Κλάιν», σημείωσε, ενώ στη συνέχεια ο γιος του σκηνοθέτη τόνισε: «Ξέρω ότι το πένθος δεν είναι ίδιο για όλους, είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν κομμάτια του πένθους με τα οποία όλοι μπορούμε να συνδεθούμε».

Ο ίδιος έπειτα ανέφερε ότι ο πατέρας του, που σκηνοθέτησε τις ταινίες «Stand By Me» και «When Harry Met Sally», ήταν φανατικός οπαδός των Dodgers, κάτι που τους συνέδεε βαθιά: «Είναι κάτι με το οποίο πάντα συνδεόμουν με τον πατέρα μου, πάνω απ’ όλα, και είναι κάτι που θα συνεχίσω να με συνδέει μαζί του για το υπόλοιπο της ζωής μου», δήλωσε, εξηγώντας πως το γεγονός ότι μπορεί να μιλά για την ομάδα αυτή μέσω του podcast έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνον.

Δείτε το βίντεο

Jake Reiner Returns! Dodgers Blow Out Astros Behind Andy Pages, Glasnow Exits With Injury
