Η κόρη της Ελένης Μενεγάκη Βαλέρια αποφοίτησε από το λύκειο, θα σπουδάσει στο LSE
Η κόρη της Ελένης Μενεγάκη Βαλέρια αποφοίτησε από το λύκειο, θα σπουδάσει στο LSE
Ο ουρανός είναι γεμάτος αστέρια και εσύ είσαι ένα από αυτά, έγραψε η παρουσιάστρια στην ανάρτησή της - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Από το σχολείο αποφοίτησε η κόρη της Ελένης Μενεγάκη και η παρουσιάστρια έδωσε το παρών στην τελετή που πραγματοποιήθηκε και έπειτα μοιράστηκε με τους followers της στιγμιότυπα, εκφράζοντας την υπερηφάνεια της.
Η Βαλέρια Λάτσιου τελείωσε το λύκειο και η Ελένη Μενεγάκη μέσα από την ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη Δευτέρα 6 Ιουλίου μίλησε για την προσπάθεια που έκανε για να πετύχει τα όνειρά της.
Η παρουσιάστρια φωτογραφήθηκε μαζί της, έχοντας στο πλευρό της και τη μικρότερη κόρη που απέκτησε με τον Ματέο Παντζόπουλο σε ένα από τα στιγμιότυπα και στη λεζάντα έγραψε: «Ονειρεύτηκες, προσπάθησες, πίστεψες… και τα κατάφερες. Η καρδιά μου είναι γεμάτη. Είμαι απίστευτα περήφανη για εσένα Βαλέρια. Ο ουρανός είναι γεμάτος αστέρια και εσύ είσαι ένα από αυτά». Παράλληλα αποκάλυψε πως θα σπουδάσει στο London School of Economics and Political Science, το γνωστό LSE.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Βαλέρια Λάτσιου τελείωσε το λύκειο και η Ελένη Μενεγάκη μέσα από την ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη Δευτέρα 6 Ιουλίου μίλησε για την προσπάθεια που έκανε για να πετύχει τα όνειρά της.
Η παρουσιάστρια φωτογραφήθηκε μαζί της, έχοντας στο πλευρό της και τη μικρότερη κόρη που απέκτησε με τον Ματέο Παντζόπουλο σε ένα από τα στιγμιότυπα και στη λεζάντα έγραψε: «Ονειρεύτηκες, προσπάθησες, πίστεψες… και τα κατάφερες. Η καρδιά μου είναι γεμάτη. Είμαι απίστευτα περήφανη για εσένα Βαλέρια. Ο ουρανός είναι γεμάτος αστέρια και εσύ είσαι ένα από αυτά». Παράλληλα αποκάλυψε πως θα σπουδάσει στο London School of Economics and Political Science, το γνωστό LSE.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα