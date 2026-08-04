Ο Μπαράκ Ομπάμα έγινε 65: Οι ευχές της Μισέλ
Ο Μπαράκ Ομπάμα έγινε 65: Οι ευχές της Μισέλ
Κάθε μέρα με κάνεις καλύτερο άνθρωπο, είμαι ευγνώμων για τους τρόπους με τους οποίους στέκεσαι στο πλευρό της οικογένειάς μας και της χώρας μας, έγραψε στο Instagram για τα γενέθλια του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ
Τα 65α γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου, ο Μπαράκ Ομπάμα, με τη σύζυγο του και άλλοτε πρώτη κυρία των ΗΠΑ να κάνει μία τρυφερή ανάρτηση στα social media.
Η Μισέλ Ομπάμα δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα πορτρέτο τους και έγραψε μερικά λόγια για τον πρώην Πρόεδρο της Αμερικής. Συγκεκριμένα, εξέφρασε την αγάπη της για εκείνον και την ευγνωμοσύνη της για όσα έχει προσφέρει τόσο στην οικογένεια που έχουν δημιουργήσει, όσο και στη χώρα τους. Κάνοντάς του ένα κομπλιμέντο μάλιστα, τόνισε πόσο ωραίος είναι σε αυτή την ηλικία.
«Χρόνια πολλά! Τα 65 δεν έμοιαζαν ποτέ τόσο ωραία. Κάθε μέρα με κάνεις καλύτερο άνθρωπο. Είμαι ευγνώμων για όλους τους τρόπους με τους οποίους στέκεσαι στο πλευρό της οικογένειάς μας και της χώρας μας. Σ’ αγαπώ», έγραψε χαρακτηριστικά, στέλνοντας τις ευχές της στον σύζυγό της.
Η ανάρτηση της Μισέλ Ομπάμα
Η Μισέλ Ομπάμα δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα πορτρέτο τους και έγραψε μερικά λόγια για τον πρώην Πρόεδρο της Αμερικής. Συγκεκριμένα, εξέφρασε την αγάπη της για εκείνον και την ευγνωμοσύνη της για όσα έχει προσφέρει τόσο στην οικογένεια που έχουν δημιουργήσει, όσο και στη χώρα τους. Κάνοντάς του ένα κομπλιμέντο μάλιστα, τόνισε πόσο ωραίος είναι σε αυτή την ηλικία.
«Χρόνια πολλά! Τα 65 δεν έμοιαζαν ποτέ τόσο ωραία. Κάθε μέρα με κάνεις καλύτερο άνθρωπο. Είμαι ευγνώμων για όλους τους τρόπους με τους οποίους στέκεσαι στο πλευρό της οικογένειάς μας και της χώρας μας. Σ’ αγαπώ», έγραψε χαρακτηριστικά, στέλνοντας τις ευχές της στον σύζυγό της.
Η ανάρτηση της Μισέλ Ομπάμα
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