Η Ελένη Μενεγάκη φωτογραφήθηκε με τον Κινγκ Κονγκ και την κόρη της στη Νάπολη, το φιλί με τον Ματέο Παντζόπουλο
Η Ελένη Μενεγάκη φωτογραφήθηκε με τον Κινγκ Κονγκ και την κόρη της στη Νάπολη, το φιλί με τον Ματέο Παντζόπουλο
Η παρουσιάστρια απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές με την οικογένειά της στο εξωτερικό
Με τον Κινγκ Κονγκ και την κόρη της φωτογραφήθηκε η Ελένη Μενεγάκη στη Νάπολη και δημοσίευσε τα στιγμιότυπα στα social media, όπως έκανε και με το τρυφερό φιλί που έδωσε στον Ματέο Παντζόπουλο.
Η παρουσιάστρια απολαμβάνει στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης με την οικογένειά της στην Ιταλία, όπως αποκάλυψε, και την Κυριακή 28 Ιουνίου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram εικόνες από την βόλτα τους στην πόλη, όπου συνάντησαν τυχαία τον «γορίλα» της ταινίας Κινκ Κονγκ. Η κόρη της ενθουσιάστηκε και μαζί με την ίδια φαίνεται πως δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα γέλια τους και τον ενθουσιασμό τους.
Στις φωτογραφίες που ανέβασε η Ελένη Μενεγάκη πόζαρε και μαζί με τον σύζυγό της, ο οποίος την κρατούσε από τον ώμο και σε ένα από τα κλικ εκείνη τον φιλά στο μάγουλο. «Στην Νάπολη βρήκαμε και τον King Kong!», έγραψε η παρουσιάστρια στη λεζάντα.
Δείτε τις φωτογραφίες
Την Παρασκευή 26 Ιουνίου η Ελένη Μενεγάκη ανέβασε ακόμη περισσότερα στιγμιότυπα με την οικογένειά της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, από τις βόλτες που έκαναν μαζί, τα μαγευτικά τοπία που αντίκρισαν, αλλά και από τα φαγητά που δοκίμασαν. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Summer. Memories. Together. Dolce vita».
Η παρουσιάστρια απολαμβάνει στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης με την οικογένειά της στην Ιταλία, όπως αποκάλυψε, και την Κυριακή 28 Ιουνίου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram εικόνες από την βόλτα τους στην πόλη, όπου συνάντησαν τυχαία τον «γορίλα» της ταινίας Κινκ Κονγκ. Η κόρη της ενθουσιάστηκε και μαζί με την ίδια φαίνεται πως δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα γέλια τους και τον ενθουσιασμό τους.
Στις φωτογραφίες που ανέβασε η Ελένη Μενεγάκη πόζαρε και μαζί με τον σύζυγό της, ο οποίος την κρατούσε από τον ώμο και σε ένα από τα κλικ εκείνη τον φιλά στο μάγουλο. «Στην Νάπολη βρήκαμε και τον King Kong!», έγραψε η παρουσιάστρια στη λεζάντα.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Την Παρασκευή 26 Ιουνίου η Ελένη Μενεγάκη ανέβασε ακόμη περισσότερα στιγμιότυπα με την οικογένειά της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, από τις βόλτες που έκαναν μαζί, τα μαγευτικά τοπία που αντίκρισαν, αλλά και από τα φαγητά που δοκίμασαν. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Summer. Memories. Together. Dolce vita».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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