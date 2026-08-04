Δεκαεπτά μετανάστες σκοτώθηκαν προσπαθώντας να φτάσουν στις Βαλεαρίδες, άλλοι τόσοι διασώθηκαν από άλλη λέμβο
ΚΟΣΜΟΣ
Ισπανία Μαγίορκα Μετανάστες Βαλεαρίδες Νήσοι επιζώντες Θάνατοι

Δεκαεπτά μετανάστες σκοτώθηκαν προσπαθώντας να φτάσουν στις Βαλεαρίδες, άλλοι τόσοι διασώθηκαν από άλλη λέμβο

Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο φέτος, η διαδρομή από την Αλγερία προς τις Βαλεαρίδες Νήσους ήταν η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεταναστευτική οδός προς την Ευρωπαϊκή Ένωση

Δεκαεπτά μετανάστες σκοτώθηκαν προσπαθώντας να φτάσουν στις Βαλεαρίδες, άλλοι τόσοι διασώθηκαν από άλλη λέμβο
Δεκαεπτά μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στις ακτές των Βαλεαρίδων, έπειτα από 15 ημέρες ταξιδιού, ανέφεραν σήμερα οι Αρχές της Ισπανίας, επικαλούμενες τη μαρτυρία δύο επιζώντων οι οποίοι διασώθηκαν στα ανοιχτά της Μαγιόρκας.

Οι δύο επιζώντες, που κατάγονται από χώρες της Βόρειας Αφρικής, παρουσιάζουν συμπτώματα αφυδάτωσης και υποσιτισμού και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση.

Οι επιζώντες είπαν ότι στο πλοιάριο επέβαιναν αρχικά 19 άτομα. Οι Αρχές δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν τους θανάτους από άλλες πηγές.



Ένα ελικόπτερο στάλθηκε για να ερευνήσει την περιοχή κοντά στο σημείο της διάσωσης των δύο, ενώ εκδόθηκε και σχετική ειδοποίηση προς τους ναυτιλλομένους. Το πλοιάριο εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 13 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Μαγιόρκας.

Ξεχωριστά, επίσης κοντά στη Μαγιόρκα, οι ισπανικές αρχές διέσωσαν 17 μετανάστες και ανέσυραν δύο πτώματα από μια λέμβο που πιστεύεται ότι μετέφερε συνολικά γύρω στα 30 άτομα. Οι έρευνες για τους υπόλοιπους συνεχίζονταν μέχρι αργά το απόγευμα.

Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο φέτος, η διαδρομή από την Αλγερία προς τις Βαλεαρίδες Νήσους ήταν η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεταναστευτική οδός προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, μολονότι οι συνολικές αφίξεις στην Ευρώπη έχουν μειωθεί, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό οργανισμό συνοριοφυλακής Frontex. Στην Ισπανία οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 25% φέτος, με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών.

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Η Frontex ανέφερε πέρυσι ότι οι διακινητές μεταφέρουν τις «επιχειρήσεις» τους από το Μαρόκο στην Αλγερία επειδή πιστεύουν ότι οι έλεγχοι εκεί είναι λιγότερο αυστηροί. Παράλληλα, χρησιμοποιούν και ταχύτερα σκάφη.

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