Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου: Για ράφτινγκ στον Αχέροντα με την κόρη τους
Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου: Για ράφτινγκ στον Αχέροντα με την κόρη τους
Μερικές εμπειρίες δεν περιγράφονται με λέξεις, σχολίασε η τραγουδίστρια, αφού δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες
Οικογενειακές στιγμές στον Αχέροντα απολαμβάνουν η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου. Το ζευγάρι βρέθηκε στην Ήπειρο μαζί με την κόρη του και κατά τη διάρκεια της παραμονής του καταπιάστηκε με το ράφτινγκ.
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταφέροντας έτσι την εμπειρία τους στους διαδικτυακούς της ακόλουθους. «Να ζεις τις στιγμές με όλη σου την καρδιά...», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της, ενώ στην επόμενη δημοσίευση σχολίασε πως: «Μερικές εμπειρίες δεν περιγράφονται με λέξεις...».
Η ανάρτηση της Ελένης Χατζίδου
Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταφέροντας έτσι την εμπειρία τους στους διαδικτυακούς της ακόλουθους. «Να ζεις τις στιγμές με όλη σου την καρδιά...», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της, ενώ στην επόμενη δημοσίευση σχολίασε πως: «Μερικές εμπειρίες δεν περιγράφονται με λέξεις...».
Η ανάρτηση της Ελένης Χατζίδου
Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε
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