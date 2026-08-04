Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου: Για ράφτινγκ στον Αχέροντα με την κόρη τους
GALA
Ελένη Χατζίδου Ετεοκλής Παύλου Κόρη Αχέροντας

Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου: Για ράφτινγκ στον Αχέροντα με την κόρη τους

Μερικές εμπειρίες δεν περιγράφονται με λέξεις, σχολίασε η τραγουδίστρια, αφού δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες

Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου: Για ράφτινγκ στον Αχέροντα με την κόρη τους
4 ΣΧΟΛΙΑ
Οικογενειακές στιγμές στον Αχέροντα απολαμβάνουν η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου. Το ζευγάρι βρέθηκε στην Ήπειρο μαζί με την κόρη του και κατά τη διάρκεια της παραμονής του καταπιάστηκε με το ράφτινγκ.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταφέροντας έτσι την εμπειρία τους στους διαδικτυακούς της ακόλουθους. «Να ζεις τις στιγμές με όλη σου την καρδιά...», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της, ενώ στην επόμενη δημοσίευση σχολίασε πως: «Μερικές εμπειρίες δεν περιγράφονται με λέξεις...».


Η ανάρτηση της Ελένης Χατζίδου


Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου: Για ράφτινγκ στον Αχέροντα με την κόρη τους
Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου: Για ράφτινγκ στον Αχέροντα με την κόρη τους
Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου: Για ράφτινγκ στον Αχέροντα με την κόρη τους
Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου: Για ράφτινγκ στον Αχέροντα με την κόρη τους

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε

4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Smart φοιτητική κατοικία στην καρδιά της Αθήνας

Η Smart φοιτητική κατοικία στην καρδιά της Αθήνας

Από τα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα και το all-inclusive ενοίκιο μέχρι τις κοινότητες φοιτητών και την ψηφιακή διαχείριση της καθημερινότητας, η Unity Smart Living προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να ζει κανείς τα φοιτητικά του χρόνια

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

14+1 λόγοι που αξίζει να ζήσεις το επετειακό τριήμερο των 15 χρόνων του Spetses Mini Marathon

Ένα φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο στις Σπέτσες είναι αρκετό για να καταλάβεις γιατί χιλιάδες άνθρωποι επιστρέφουν ξανά και ξανά. Όχι μόνο για έναν αγώνα, αλλά για μια εμπειρία που έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς του αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης