Οι φωτογραφίες της Ελένης Μενεγάκη από τις καλοκαιρινές της διακοπές με τον Ματέο Παντζόπουλο και την κόρη τους
Οι φωτογραφίες της Ελένης Μενεγάκη από τις καλοκαιρινές της διακοπές με τον Ματέο Παντζόπουλο και την κόρη τους
Η παρουσιάστρια ανέβασε τρυφερά στιγμιότυπα με την οικογένειά της με εκείνα του συζύγου και της 11χρονης να ξεχωρίζουν
Φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές με τον Ματέο Παντζόπουλο και την κόρη τους ανέβασε η Ελένη Μενεγάκη.
Η παρουσιάστρια, η οποία απέχει από την τηλεόραση τα τελευταία χρόνια, δημοσίευσε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στιγμιότυπα με την οικογένειά της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, από τις βόλτες που έκαναν μαζί, τα μαγευτικά τοπία που αντίκρισαν, αλλά και από τα φαγητά που δοκίμασαν. Πέρα από τις δικές της πόζες με τα καλοκαιρινά της φορέματα, ξεχωρίζουν οι φωτογραφίες του συζύγου της να περπατά με την κόρη τους αλλά και να παίζει μαζί της στην πισίνα.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ελένη Μενεγάκη έγραψε: «Summer. Memories. Together. Dolce vita».
Δείτε τις φωτογραφίες
Η παρουσιάστρια, η οποία απέχει από την τηλεόραση τα τελευταία χρόνια, δημοσίευσε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στιγμιότυπα με την οικογένειά της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, από τις βόλτες που έκαναν μαζί, τα μαγευτικά τοπία που αντίκρισαν, αλλά και από τα φαγητά που δοκίμασαν. Πέρα από τις δικές της πόζες με τα καλοκαιρινά της φορέματα, ξεχωρίζουν οι φωτογραφίες του συζύγου της να περπατά με την κόρη τους αλλά και να παίζει μαζί της στην πισίνα.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ελένη Μενεγάκη έγραψε: «Summer. Memories. Together. Dolce vita».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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