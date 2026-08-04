Κάτω από τα 80 δολάρια ξανά η τιμή του πετρελαίου
Κάτω από τα 80 δολάρια ξανά η τιμή του πετρελαίου
Η πιθανότητα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν έχει φέρει κύμα αισιοδοξίας στις αγορές - Σε ιστορικά υψηλά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Τα διεθνή Χρηματιστήρια σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σήμερα Τρίτη, με την ελπίδα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στο Ιράν και καλών αποτελεσμάτων της SpaceX, τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν αργά το βράδυ.
Την ίδια ώρα, η τιμή του πετρελαίου έπεσε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι.
Γύρω στις 19:15 (ώρα Ελλάδας), το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Οκτωβρίου, υποχωρούσε κατά 5,16%, στα 79,45 δολάρια το βαρέλι.
Το αμερικανικό αργό WTI, παράδοσης Σεπτεμβρίου, έπεσε στα 76,03 δολάρια το βαρέλι (-5,36%).
«Συζητάμε με τους Ιρανούς και πιστεύω ότι υπάρχει μια ελπίδα να καταλήξουν σήμερα ή αύριο σε μια συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών» του Ορμούζ, δήλωσε νωρίτερα, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ.
Εν τω μεταξύ, στην Ευρώπη, οι βασικοί δείκτες έκαναν ιστορικά ρεκόρ στα Χρηματιστήρια του Παρισιού, της Φραγκφούρτης, του Μιλάνου και της Μαδρίτης.
Στο Παρίσι (+0,61%, 8.666,63 μονάδες), ο δείκτης CAC 40 ξεπέρασε το ρεκόρ που είχε καταγράψει στις 26 Φεβρουαρίου 2026, ακριβώς πριν από τον πόλεμο στο Ιράν (8.620,93 μονάδες).
Στο Μιλάνο, ο δείκτης FTSE MIB (+1,26%) έκλεισε στις 53.540,50 μονάδες, πάνω από το προηγούμενο, πρόσφατο ρεκόρ του (52.959,14 στις 6 Ιουλίου).
Στη Φραγκφούρτη, ο δείκτης DAX έσπασε ξανά το ρεκόρ που κατέγραψε χθες (+0,77%, στις 26.202,35 μονάδες) ενώ στη Μαδρίτη ο δείκτης IBEX ξεπέρασε για πρώτη φορά το ψυχολογικό όριο των 20.000 μονάδων (+0,21%, με κλείσιμο στις 20.023,60 μονάδες).
Άνοδο κατέγραψε και το Χρηματιστήριο του Λονδίνου (+0,20%), χωρίς όμως να σπάσει ρεκόρ, λόγω της υποχώρησης των μετοχών των πετρελαϊκών εταιριών (BP -4,91% και Shell -2,47%).
Την ίδια ώρα, η τιμή του πετρελαίου έπεσε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι.
Γύρω στις 19:15 (ώρα Ελλάδας), το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Οκτωβρίου, υποχωρούσε κατά 5,16%, στα 79,45 δολάρια το βαρέλι.
Το αμερικανικό αργό WTI, παράδοσης Σεπτεμβρίου, έπεσε στα 76,03 δολάρια το βαρέλι (-5,36%).
«Συζητάμε με τους Ιρανούς και πιστεύω ότι υπάρχει μια ελπίδα να καταλήξουν σήμερα ή αύριο σε μια συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών» του Ορμούζ, δήλωσε νωρίτερα, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ.
Εν τω μεταξύ, στην Ευρώπη, οι βασικοί δείκτες έκαναν ιστορικά ρεκόρ στα Χρηματιστήρια του Παρισιού, της Φραγκφούρτης, του Μιλάνου και της Μαδρίτης.
Στο Παρίσι (+0,61%, 8.666,63 μονάδες), ο δείκτης CAC 40 ξεπέρασε το ρεκόρ που είχε καταγράψει στις 26 Φεβρουαρίου 2026, ακριβώς πριν από τον πόλεμο στο Ιράν (8.620,93 μονάδες).
Στο Μιλάνο, ο δείκτης FTSE MIB (+1,26%) έκλεισε στις 53.540,50 μονάδες, πάνω από το προηγούμενο, πρόσφατο ρεκόρ του (52.959,14 στις 6 Ιουλίου).
Στη Φραγκφούρτη, ο δείκτης DAX έσπασε ξανά το ρεκόρ που κατέγραψε χθες (+0,77%, στις 26.202,35 μονάδες) ενώ στη Μαδρίτη ο δείκτης IBEX ξεπέρασε για πρώτη φορά το ψυχολογικό όριο των 20.000 μονάδων (+0,21%, με κλείσιμο στις 20.023,60 μονάδες).
Άνοδο κατέγραψε και το Χρηματιστήριο του Λονδίνου (+0,20%), χωρίς όμως να σπάσει ρεκόρ, λόγω της υποχώρησης των μετοχών των πετρελαϊκών εταιριών (BP -4,91% και Shell -2,47%).
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα