Μέσα στο πάρτι μετά τον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου με τον Τζέικ Μέντγουελ, δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε
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Αμαλία Κωστοπούλου Τζέικ Μέντγουελ Πάρτι Γάμος

Μέσα στο πάρτι μετά τον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου με τον Τζέικ Μέντγουελ, δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε

Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού μοιράστηκε νέο υλικό από τον γάμο της

Μέσα στο πάρτι μετά τον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου με τον Τζέικ Μέντγουελ, δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε
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Η Αμαλία Κωστοπούλου συνεχίζει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Μαΐου.

Μετά την τελετή στη Μεσσηνία, η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού γιόρτασαν με 350 καλεσμένους από την Ελλάδα και όχι μόνο. Αφού το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης, με φόντο ένα ειδυλλιακό τοπίο, διασκέδασε με τους προσκεκλημένους πρώτα σε μία δεξίωση και μετά σε ένα πάρτι που ακολούθησε.

Στην τελευταία της ανάρτηση, η Αμαλία Κωστοπούλου δημοσίευσε φωτογραφίες από αυτό το πάρτι. Έχοντας αλλάξει το νυφικό της, απαθανατίζεται να χορεύει με ένα λευκό φόρεμα, περιτριγυρισμένη από αγαπημένα της πρόσωπα. «Χορεύαμε μέχρι να ανατείλει ο ήλιος», έγραψε δίπλα στο υλικό που ανάρτησε.

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