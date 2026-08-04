Το χιουμοριστικό βίντεο με τον Άλεκ Μπάλντουιν και τη σύζυγό του: Η αντίδρασή της όταν της ζητά να κάνουν όγδοο παιδί
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Άλεκ Μπάλντουιν Χιλάρια Μπάλντουιν Βίντεο

Το χιουμοριστικό βίντεο με τον Άλεκ Μπάλντουιν και τη σύζυγό του: Η αντίδρασή της όταν της ζητά να κάνουν όγδοο παιδί

Ο 68χρονος ηθοποιός και η 42χρονη δασκάλα γιόγκα παντρεύτηκαν το 2012 και έχουν αποκτήσει τρεις κόρες και τέσσερις γιους

Το χιουμοριστικό βίντεο με τον Άλεκ Μπάλντουιν και τη σύζυγό του: Η αντίδρασή της όταν της ζητά να κάνουν όγδοο παιδί
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Ένα χιομοριστικό βίντεο δημοσίευσαν στα social media ο Άλεκ Μπάλντουιν και η σύζυγός του με κεντρικό θέμα να μεγάλωσουν και άλλο την πολύτεκνη οικογένειά τους.

«Θα έκανα τα πάντα για σένα», λέει η 42χρονη Χιλάρια, καθισμένη δίπλα στον σύζυγό της, φορώντας μπικίνι, με φόντο την πισίνα. Τότε, ο 68χρονος ηθοποιός και πατέρας αστείευται, προτείνοντάς της να αποκτήσουν ακόμη ένα παιδί. «Κάνε άλλο ένα παιδί μαζί μου», της απαντά εκείνος χαμογελώντας.

Στο βίντεο, το οποίο συνοδεύεται από μια εκδοχή του τραγουδιού «Hopelessly Devoted to You» της Ολίβια Νιούτον-Τζον, η έκφραση της δασκάλας γιόγκα αλλάζει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από ονειροπόλα σε ενοχλημένη, καθώς σπρώχνει την κάμερα και απομακρύνεται τρέχοντας.

«Όταν το “θα έκανα τα πάντα για σένα” συναντά την πραγματικότητα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της...», σχολίασε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Δείτε το βίντεο


Ο Άλεκ Μπάλντουιν έχει αποκτήσει επτά παιδιά με τη Χιλάρια, ενώ έχει μία κόρη με την Κιμ Μπάσιντζερ, την 30χρονη σήμερα Άιρλαντ. Το ζευγάρι που παντρεύτηκε το 2012, έχει αποκτήσει τρεις κόρες και τέσσερις γιους.

Μιλώντας στο PEOPLE τον Φεβρουάριο του 2025, το ζευγάρι είχε αποκαλύψει ότι είχε συζητήσει το ενδεχόμενο να αποκτήσει περισσότερα παιδιά, αν και δεν φαινόταν πιθανό να συμβεί. «Δεν θέλω πραγματικά άλλο», είχε δηλώσει ο Μπάλντουιν, προσθέτοντας: «Κάθε τόσο, όταν το μωρό μεγαλώνει και φτάνει περίπου τα δύο, κοιτάζω τη Χιλάρια και της λέω: “Ώρα για άλλο ένα”».

«Είναι τόσο χαριτωμένα, αλλά το σώμα μου είναι πραγματικά κουρασμένο», είχε απαντήσει η Χιλάρια. Ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός είχε αστειευτεί για τη μεγάλη οικογένειά τους, λέγοντας ότι θα ήθελε να βρίσκεται σε ένα γιοτ και να δειπνεί «με τον Σπίλμπεργκ ή κάποιον άλλον», με τη σύζυγό του να παρεμβαίνει λέγοντας: «Αντί γι’ αυτό, αλλάζουμε πάνες!». «Αυτή είναι η πραγματικότητά μου», είχε πει ο ηθοποιός. «Δεν θα άλλαζα τίποτα».
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