Δώρα Παντέλη: Στη Μύκονο μετά τον γάμο της για οικογενειακές διακοπές
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Δώρα Παντέλη Διακοπές

Δώρα Παντέλη: Στη Μύκονο μετά τον γάμο της για οικογενειακές διακοπές

Η Μύκονος δείχνει λίγο διαφορετική αυτές τις μέρες, σχολίασε η αθλητικογράφος

Δώρα Παντέλη: Στη Μύκονο μετά τον γάμο της για οικογενειακές διακοπές
14 ΣΧΟΛΙΑ
Τη Μύκονο επέλεξε για τις καλοκαιρινές της διακοπές η Δώρα Παντέλη. Λίγες μέρες μετά τον γάμο της, η αθλητικογράφος βρέθηκε στο Νησί των Ανέμων με τον σύζυγό της, Γιάννη Μεραμβελιωτάκης, και τον γιο τους.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στον λογαριασμό στης στο Instagram τόσο εκείνη όσο και ο άντρας της απαθανατίζονται, κρατώντας στην αγκαλιά τους το παιδί τους. «Η Μύκονος δείχνει λίγο διαφορετική αυτές τις μέρες», έγραψε η Δώρα Παντέλη, συνοδεύοντας τα οικογενειακά στιγμιότυπα.

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε

Δώρα Παντέλη: Στη Μύκονο μετά τον γάμο της για οικογενειακές διακοπές
Δώρα Παντέλη: Στη Μύκονο μετά τον γάμο της για οικογενειακές διακοπές
Δώρα Παντέλη: Στη Μύκονο μετά τον γάμο της για οικογενειακές διακοπές
Δώρα Παντέλη: Στη Μύκονο μετά τον γάμο της για οικογενειακές διακοπές
Δώρα Παντέλη: Στη Μύκονο μετά τον γάμο της για οικογενειακές διακοπές
14 ΣΧΟΛΙΑ

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