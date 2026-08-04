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O Μπράντον Φλάουερς των Killers σκέφτεται να εγκαταλείψει τη μουσική
O Μπράντον Φλάουερς των Killers σκέφτεται να εγκαταλείψει τη μουσική
Για πόσο καιρό ακόμα θέλω να το κάνω αυτό, τι σημαίνει, γιατί το κάνω τέλος πάντων; αναρωτήθηκε ο αρχηγός του συγκροτήματος
Ο Μπράντον Φλάουερς αποκάλυψε ότι σκέφτεται να εγκαταλείψει τη μουσική. Ο αρχηγός του συγκροτήματος The Killers, ο οποίος κυκλοφορεί το τρίτο σόλο άλμπουμ του «Thrasher» στις 21 Αυγούστου, εξομολογήθηκε σε νέα συνέντευξη στους Times ότι αναρωτιέται πόσο καιρό ακόμα θα παραμείνει ενεργός.
«Ο πατέρας μου πηγαίνει σε υπαίθριες αγορές με παλιά αντικείμενα, όπου αγοράζει κορνίζες για να τις πάρει σπίτι και να τις βάψει», εξήγησε. «Δεν είχε ποτέ χρήματα στη ζωή του και είναι πιο ευτυχισμένος από εμένα. Το σκέφτομαι πραγματικά αυτή τη στιγμή: για πόσο καιρό ακόμα θέλω να το κάνω αυτό, τι σημαίνει, γιατί το κάνω τέλος πάντων; Κάθε φορά που τελειώνω μια περιοδεία, σίγουρα αρρωσταίνω», τόνισε.
Ο τραγουδιστής συνέχισε αναφερόμενος στη μακροζωία του αρχηγού των Rolling Stones, Μικ Τζάγκερ, ο οποίος εξακολουθεί να είναι ενεργός στην ηλικία των 83 ετών. «Μετά σκέφτομαι τον Μικ Τζάγκερ και αναρωτιέμαι: τι τον κρατάει να ανεβαίνει σε αυτή τη σκηνή;», συνέχισε ο Φλάουερς. «Υποθέτω ότι συμβαίνει επειδή υπάρχουν δυνατές στιγμές σε μια συναυλία. Πώς θα μπορούσα να μην θέλω να το κάνω αυτό;», πρόσθεσε.
Το 2023 ο αρχηγός του συγκροτήματος είχε δηλώσει στους Times ότι βρισκόταν σε «κρίση» καθώς δυσκολευόταν να αποφασίσει προς ποια κατεύθυνση θα οδηγήσει τους Killers στη συνέχεια. Αυτό συνέβη λίγο μετά την κυκλοφορία των singles «Boy» και «Your Side Of Town» (και τα δύο σε παραγωγή του Stuart Price) από το συγκρότημα. Tα τραγούδια επρόκειτο να συμπεριληφθούν σε ένα νέο άλμπουμ των Killers, αλλά το project τελικά ακυρώθηκε επειδή δεν του φαινόταν «αυθεντικό».
Το εμπνευσμένο από την κάντρι μουσική άλμπουμ ηχογραφήθηκε στο Νάσβιλ με τους μακροχρόνιους παραγωγούς του τραγουδιστή, Σον Έβερετ και Τζόναθαν Ράντο, καθώς και τον κιθαρίστα Ντέιβιντ Ρόλινγκς και τον Τσάρλι ΜακΚόι τον παίκτη φυσαρμόνικας που συμμετείχε και στους τέσσερις δίσκους του Μπομπ Ντίλαν που ηχογραφήθηκαν στη Μέκκα της Κάντρι).
Φωτογραφία: Shutterstock
«Ο πατέρας μου πηγαίνει σε υπαίθριες αγορές με παλιά αντικείμενα, όπου αγοράζει κορνίζες για να τις πάρει σπίτι και να τις βάψει», εξήγησε. «Δεν είχε ποτέ χρήματα στη ζωή του και είναι πιο ευτυχισμένος από εμένα. Το σκέφτομαι πραγματικά αυτή τη στιγμή: για πόσο καιρό ακόμα θέλω να το κάνω αυτό, τι σημαίνει, γιατί το κάνω τέλος πάντων; Κάθε φορά που τελειώνω μια περιοδεία, σίγουρα αρρωσταίνω», τόνισε.
Ο τραγουδιστής συνέχισε αναφερόμενος στη μακροζωία του αρχηγού των Rolling Stones, Μικ Τζάγκερ, ο οποίος εξακολουθεί να είναι ενεργός στην ηλικία των 83 ετών. «Μετά σκέφτομαι τον Μικ Τζάγκερ και αναρωτιέμαι: τι τον κρατάει να ανεβαίνει σε αυτή τη σκηνή;», συνέχισε ο Φλάουερς. «Υποθέτω ότι συμβαίνει επειδή υπάρχουν δυνατές στιγμές σε μια συναυλία. Πώς θα μπορούσα να μην θέλω να το κάνω αυτό;», πρόσθεσε.
Brandon Flowers reveals he’s considered quitting music: “I’m really going through it right now”— NME (@NME) August 4, 2026
The Killers' frontman releases his new solo album, 'Thrasher', later this month https://t.co/Fvex1U1wxn
Το εμπνευσμένο από την κάντρι μουσική άλμπουμ ηχογραφήθηκε στο Νάσβιλ με τους μακροχρόνιους παραγωγούς του τραγουδιστή, Σον Έβερετ και Τζόναθαν Ράντο, καθώς και τον κιθαρίστα Ντέιβιντ Ρόλινγκς και τον Τσάρλι ΜακΚόι τον παίκτη φυσαρμόνικας που συμμετείχε και στους τέσσερις δίσκους του Μπομπ Ντίλαν που ηχογραφήθηκαν στη Μέκκα της Κάντρι).
Φωτογραφία: Shutterstock
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