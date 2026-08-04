«Οι γονείς της δεν ήθελαν τον γάμο τους» αποκαλύπτει η θεία της συζύγου για τον Αφγανό που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη

Σύμφωνα με τη θεία της συζύγου του, οι γονείς της Αλέινα Χολ είχαν εκφράσει από την αρχή σοβαρές επιφυλάξεις για τη σχέση της με τον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα ως μετανάστης το 2016