Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε η αποστολή για το ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948, οριστικά χωρίς τον Τεττέη οι πράσινοι
SPORTS
Conference League Παναθηναϊκός Ανδρέας Τεττέη

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε η αποστολή για το ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948, οριστικά χωρίς τον Τεττέη οι πράσινοι

Ο ΠΑΟ υποδέχεται το βράδυ της Τετάρτης (5/8, 21:30) στο ΟΑΚΑ την ομάδα της Βουλγαρίας με τον Ανδρέα Τεττέη να μένει εκτός αποστολής λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε η αποστολή για το ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948, οριστικά χωρίς τον Τεττέη οι πράσινοι
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Η προσπάθεια του Παναθηναϊκού για την είσοδο στην League Phase του Conference League συνεχίζεται με τον τρίτο προκριματικό γύρο όπου και θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ 1948. Οι «πράσινοι» υποδέχονται την Τετάρτη (21:30) τους Βούλγαρους με τον Τζέικομπ Νίστρουπ μετά την σημερινή τελευταία προπόνηση να γνωστοποιεί και την αποστολή.

Εκτός έμεινε ο Ανδρέας Τεττέη που ταλαιπωρείται από ίωση, ενώ ο Κινγκ Κάνγκουα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, καθώς είχε αγωνιστεί με την Χάποελ Μπερ Σεβά και θα μπορεί να παίξει αν ο Παναθηναϊκός προκριθεί στην League Phase.

Αναλυτικά οι «πράσινοι» ανέφεραν στην επίσημη ιστοσελίδα τους για την τελευταία προπόνηση και την αποστολή τα εξής: «Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τρίτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με την ΤΣΣΚΑ 1948 στο Ολυμπιακό Στάδιο (5/8, 21.30) για τον 3ο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε τη λίστα της αποστολής, στην οποία συμπεριλήφθηκαν οι: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριόπουλος και Ραστόντερ».
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