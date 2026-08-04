Βίντεο-σοκ: Ρωσικό drone καταδιώκει Ουκρανό άμαχο στη Χερσώνα και τον τραυματίζει, «κάνουν σαφάρι ανθρώπων» λέει ο Ζελένσκι
ΚΟΣΜΟΣ
Ουκρανία Χερσώνα Drone Ρωσία πλανώδιος Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Βίντεο-σοκ: Ρωσικό drone καταδιώκει Ουκρανό άμαχο στη Χερσώνα και τον τραυματίζει, «κάνουν σαφάρι ανθρώπων» λέει ο Ζελένσκι

Σε μακροσκελη ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος επιτίθεται εκ νέου στη Μόσχα καταγγέλλοντας ότι τέτοιες εικόνες είναι καθημερινό φαινόμενο κι επισημαίνει ότι η Ρωσία έχει χάσει κάθε όριο

Βίντεο-σοκ: Ρωσικό drone καταδιώκει Ουκρανό άμαχο στη Χερσώνα και τον τραυματίζει, «κάνουν σαφάρι ανθρώπων» λέει ο Ζελένσκι
44 ΣΧΟΛΙΑ
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από τη στιγμή που ρωσικό drone στη Χερσώνα της Ουκρανίας να κυνηγά σε απόσταση λίγων μέτρων έναν πλανόδιο πωλητή και τελικά τον χτυπάει, τραυματίζοντάς τον.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται ο πλανόδιος πωλητής, έμπορος ειδών μαναβικής, να έχει αντιληφθεί ότι τον έχει εντοπίσει το drone και προσπαθεί να βρει κάλυψη από το όχημά του που έχει παρκαρισμένο.

Στη συνέχεια, πανικόβλητος αρχίζει να τρέχει γύρω από το φορτηγάκι του, όμως κάποια στιγμή το drone πέφτει και τον χτυπά. 

Δείτε το βίντεο

Σε μακροσκελή ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Ρωσίας με αφορμή το βίντεο αυτό.

Όπως ανέφερε, ο άνδρας τραυματίστηκε όταν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό δίπλα του, ενώ υποστήριξε ότι οι Ρώσοι όχι μόνο δεν έδειξαν μεταμέλεια, αλλά δημοσιοποίησαν το υλικό, καυχώμενοι για την επίθεση.

Κλείσιμο


«Καθημερινό φαινόμενο οι επιθέσεις στη Χερσώνα»

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι παρόμοια περιστατικά σημειώνονται καθημερινά στη Χερσώνα, κάνοντας λόγο για «σαφάρι» με drones εναντίον αμάχων.

«Ο κόσμος πρέπει να δει αυτή την πραγματικότητα. Πρέπει να δει κάθε στοιχείο που αποδεικνύει ότι η Ρωσία έχει χάσει κάθε όριο και ότι οι στρατιώτες της αντλούν ικανοποίηση από τη δολοφονία και την κακοποίηση αμάχων», ανέφερε χαρακτηριστικά.


Έκκληση για μεγαλύτερη πίεση στη Μόσχα

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι χωρίς ουσιαστική διεθνή πίεση προς τη Ρωσία, περιορισμό των στρατιωτικών της δυνατοτήτων και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας, δεν μπορεί να υπάρξει ειρηνική συνύπαρξη.

Παράλληλα, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία, ώστε –όπως είπε– η Ρωσία να αναγκαστεί να επιλέξει την ειρήνη αντί της περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου μέσω της χρήσης drones.


Κάλεσμα για κοινό μέτωπο

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ακόμη ότι η σύγκρουση δεν αφορά μόνο την Ουκρανία, αλλά συνολικά την ευρωπαϊκή και περιφερειακή ασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτό κάλεσε χώρες όπως η Φινλανδία, το Καζακστάν, τα κράτη της Βαλτικής, η Πολωνία, οι χώρες του Νοτίου Καυκάσου, η Ρουμανία και η Μολδαβία να συνεργαστούν για την παροχή ουσιαστικών εγγυήσεων ασφαλείας και για τον τερματισμό του πολέμου.

«Η ειρήνη απαιτεί συνεργασία όλων όσοι πραγματικά την εκτιμούν. Ευχαριστώ όλους όσοι στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας», κατέληξε ο Ουκρανός πρόεδρος.
44 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Smart φοιτητική κατοικία στην καρδιά της Αθήνας

Η Smart φοιτητική κατοικία στην καρδιά της Αθήνας

Από τα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα και το all-inclusive ενοίκιο μέχρι τις κοινότητες φοιτητών και την ψηφιακή διαχείριση της καθημερινότητας, η Unity Smart Living προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να ζει κανείς τα φοιτητικά του χρόνια

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

14+1 λόγοι που αξίζει να ζήσεις το επετειακό τριήμερο των 15 χρόνων του Spetses Mini Marathon

Ένα φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο στις Σπέτσες είναι αρκετό για να καταλάβεις γιατί χιλιάδες άνθρωποι επιστρέφουν ξανά και ξανά. Όχι μόνο για έναν αγώνα, αλλά για μια εμπειρία που έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς του αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης