Βίντεο-σοκ: Ρωσικό drone καταδιώκει Ουκρανό άμαχο στη Χερσώνα και τον τραυματίζει, «κάνουν σαφάρι ανθρώπων» λέει ο Ζελένσκι

Σε μακροσκελη ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος επιτίθεται εκ νέου στη Μόσχα καταγγέλλοντας ότι τέτοιες εικόνες είναι καθημερινό φαινόμενο κι επισημαίνει ότι η Ρωσία έχει χάσει κάθε όριο





Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται ο πλανόδιος πωλητής, έμπορος ειδών μαναβικής, να έχει αντιληφθεί ότι τον έχει εντοπίσει το drone και προσπαθεί να βρει κάλυψη από το όχημά του που έχει παρκαρισμένο.



αρχίζει να τρέχει γύρω από το φορτηγάκι του, όμως κάποια στιγμή το drone πέφτει και τον χτυπά.



Δείτε το βίντεο



Today, many were shocked by yet another video of the drone “safari” Russians are carrying out against civilians in Kherson. A Russian drone deliberately hunted down a man selling vegetables and detonated right next to him. The Russians even admitted to the crime, showing zero… pic.twitter.com/uGjC7esFwR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2026 Σε μακροσκελή ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος







Today, many were shocked by yet another video of the drone “safari” Russians are carrying out against civilians in Kherson. A Russian drone deliberately hunted down a man selling vegetables and detonated right next to him. The Russians even admitted to the crime, showing zero… pic.twitter.com/uGjC7esFwR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2026 Κλείσιμο

«Καθημερινό φαινόμενο οι επιθέσεις στη Χερσώνα» Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι παρόμοια περιστατικά σημειώνονται καθημερινά στη Χερσώνα, κάνοντας λόγο για «σαφάρι» με drones εναντίον αμάχων.



«Ο κόσμος πρέπει να δει αυτή την πραγματικότητα. Πρέπει να δει κάθε στοιχείο που αποδεικνύει ότι η Ρωσία έχει χάσει κάθε όριο και ότι οι στρατιώτες της αντλούν ικανοποίηση από τη δολοφονία και την κακοποίηση αμάχων», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Έκκληση για μεγαλύτερη πίεση στη Μόσχα Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι χωρίς ουσιαστική διεθνή πίεση προς τη Ρωσία, περιορισμό των στρατιωτικών της δυνατοτήτων και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας, δεν μπορεί να υπάρξει ειρηνική συνύπαρξη.



Παράλληλα, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία, ώστε –όπως είπε– η Ρωσία να αναγκαστεί να επιλέξει την ειρήνη αντί της περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου μέσω της χρήσης drones.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από τη στιγμή που ρωσικό drone στη Χερσώνα της Ουκρανίας να κυνηγά σε απόσταση λίγων μέτρων έναν πλανόδιο πωλητή και τελικά τον χτυπάει, τραυματίζοντάς τον.Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται ο πλανόδιος πωλητής, έμπορος ειδών μαναβικής, να έχει αντιληφθεί ότι τον έχει εντοπίσει το drone και προσπαθεί να βρει κάλυψη από το όχημά του που έχει παρκαρισμένο.Στη συνέχεια, πανικόβλητοςγύρω από το φορτηγάκι του, όμως κάποια στιγμή το drone πέφτει και τον χτυπά.Σε μακροσκελή ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Ρωσίας με αφορμή το βίντεο αυτό.Όπως ανέφερε, ο άνδρας τραυματίστηκε όταν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό δίπλα του, ενώ υποστήριξε ότι οι Ρώσοι όχι μόνο δεν έδειξαν μεταμέλεια, αλλά δημοσιοποίησαν το υλικό, καυχώμενοι για την επίθεση.Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι παρόμοια περιστατικά σημειώνονται καθημερινά στη Χερσώνα, κάνοντας λόγο για «σαφάρι» με drones εναντίον αμάχων.«Ο κόσμος πρέπει να δει αυτή την πραγματικότητα. Πρέπει να δει κάθε στοιχείο που αποδεικνύει ότι η Ρωσία έχει χάσει κάθε όριο και ότι οι στρατιώτες της αντλούν ικανοποίηση από τη δολοφονία και την κακοποίηση αμάχων», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι χωρίς ουσιαστική διεθνή πίεση προς τη Ρωσία, περιορισμό των στρατιωτικών της δυνατοτήτων και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας, δεν μπορεί να υπάρξει ειρηνική συνύπαρξη.Παράλληλα, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία, ώστε –όπως είπε– η Ρωσία να αναγκαστεί να επιλέξει την ειρήνη αντί της περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου μέσω της χρήσης drones.



Κάλεσμα για κοινό μέτωπο Ο Ζελένσκι υποστήριξε ακόμη ότι η σύγκρουση δεν αφορά μόνο την Ουκρανία, αλλά συνολικά την ευρωπαϊκή και περιφερειακή ασφάλεια.



Στο πλαίσιο αυτό κάλεσε χώρες όπως η Φινλανδία, το Καζακστάν, τα κράτη της Βαλτικής, η Πολωνία, οι χώρες του Νοτίου Καυκάσου, η Ρουμανία και η Μολδαβία να συνεργαστούν για την παροχή ουσιαστικών εγγυήσεων ασφαλείας και για τον τερματισμό του πολέμου.



«Η ειρήνη απαιτεί συνεργασία όλων όσοι πραγματικά την εκτιμούν. Ευχαριστώ όλους όσοι στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας», κατέληξε ο Ουκρανός πρόεδρος.