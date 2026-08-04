Η πριγκίπισσα Ευγενία γέννησε το τρίτο της παιδί, είναι 15o στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου
Η πριγκίπισσα Ευγενία γέννησε το τρίτο της παιδί, είναι 15o στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου
Η πριγκίπισσα Ευγενία δημοσίευσε φωτογραφία στη προσωπική της σελίδα στο Instagram, γράφοντας: «Ο Τζακ κι εγώ είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε τη γέννηση της μικρής μας Μπρουκσμπανκ! Είμαστε τρελά ερωτευμένοι με το κοριτσάκι μας»
Η πριγκίπισσα Ευγενία της Βρετανίας γέννησε το τρίτο της παιδί σε νοσοκομείο της Λισαβόνας, στην Πορτογαλία.
Πρόκειται για κοριτσάκι το οποίο ζυγίζει τρία κιλά. Η 36χρονη πριγκίπισσα και ο σύζυγός της, Τζακ Μπρουκσμπανκ, έχουν ακόμα δύο παιδιά, τον 5χρονο Όγκουστ Φίλιπ Χοκ και τον 3χρονο Έρνεστ Τζορτζ Ρόνι.
Οι σελίδες της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσαν την είδηση την επόμενη μέρα μετά τη γέννηση του μωρού, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της μικρής που φοράει ένα ροζ φορμάκι με φτερά στην πλάτη και ένα καπέλο, η οποία τραβήχτηκε από τον πατέρα της.
Η επίσημη ανακοίνωση ανέφερε: «Η Αυτού Μεγαλειότης η Πριγκίπισσα Ευγενία και ο κ. Τζακ Μπρουκσμπανκ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την γέννησε της κόρης τους, η οποία γεννήθηκε τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026, στις 6:20 μ.μ., σε νοσοκομείο της Λισαβόνας, στην Πορτογαλία. Ο βασιλιάς, η βασίλισσα και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας χάρηκαν πολύ όταν έμαθαν τα νέα».
Η πριγκίπισσα Ευγενία δημοσίευσε φωτογραφία στη προσωπική της σελίδα στο Instagram, γράφοντας: «Ο Τζακ κι εγώ είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε τη γέννηση της μικρής μας Μπρουκσμπανκ! Είμαστε τρελά ερωτευμένοι με το κοριτσάκι μας».
Το όνομα της κόρης της Ευγενίας και του Τζακ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Το νέο μέλος εντάσσεται στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου. Η πριγκίπισσα Ευγενία βρίσκεται επί του παρόντος στη 12η θέση, ακολουθούμενη από τα τρία παιδιά της, καθιστώντας το μωρό 15ο στη σειρά διαδοχής.
Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε τον Μάιο ότι η εγγονή της Βασίλισσας Ελισάβετ περιμένει και πάλι παιδί. Σε ανακοίνωση του παλατιού αναφερόταν: «Η Αυτού Μεγαλειότης η Πριγκίπισσα Ευγενία και ο κ. Τζακ Μπρουκσμπανκ είναι πολύ χαρούμενοι που ανακοινώνουν ότι περιμένουν το τρίτο τους παιδί, το οποίο αναμένεται να γεννηθεί αυτό το καλοκαίρι».
Η πριγκίπισσα Ευγενία αρραβωνιάστηκε με τον Τζακ τον Ιανουάριο του 2018, μετά από επτά χρόνια σχέσης. Παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο του ίδιου έτους σε έναν βασιλικό γάμο στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Ουίνδσορ, σε μια τελετή στην οποία παρευρέθηκαν η βασίλισσα Ελισάβετ, ο πρίγκιπας Φίλιππος και πολλά μέλη της βασιλικής οικογένειας.
Το μωρό ήρθε στον κόσμο εν μέσω μιας ταραχώδους περιόδου για την οικογένεια της πριγκίπισσας Ευγενίας. Τον Οκτώβριο του 2025, ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε από τους γονείς της, τον πρώην πρίγκιπα Άντριου και τη Σάρα Φέργκιουσον, τις βασιλικές τιμές και τους τίτλους τους, λόγω των σχέσεων με τον Τζέφρι Επστάιν. Ο Άντριου έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με τον Επστάιν, ενώ η Φέργκιουσον δεν έχει κατηγορηθεί για τίποτα.
Πρόκειται για κοριτσάκι το οποίο ζυγίζει τρία κιλά. Η 36χρονη πριγκίπισσα και ο σύζυγός της, Τζακ Μπρουκσμπανκ, έχουν ακόμα δύο παιδιά, τον 5χρονο Όγκουστ Φίλιπ Χοκ και τον 3χρονο Έρνεστ Τζορτζ Ρόνι.
Οι σελίδες της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσαν την είδηση την επόμενη μέρα μετά τη γέννηση του μωρού, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της μικρής που φοράει ένα ροζ φορμάκι με φτερά στην πλάτη και ένα καπέλο, η οποία τραβήχτηκε από τον πατέρα της.
Η επίσημη ανακοίνωση ανέφερε: «Η Αυτού Μεγαλειότης η Πριγκίπισσα Ευγενία και ο κ. Τζακ Μπρουκσμπανκ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την γέννησε της κόρης τους, η οποία γεννήθηκε τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026, στις 6:20 μ.μ., σε νοσοκομείο της Λισαβόνας, στην Πορτογαλία. Ο βασιλιάς, η βασίλισσα και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας χάρηκαν πολύ όταν έμαθαν τα νέα».
Η πριγκίπισσα Ευγενία δημοσίευσε φωτογραφία στη προσωπική της σελίδα στο Instagram, γράφοντας: «Ο Τζακ κι εγώ είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε τη γέννηση της μικρής μας Μπρουκσμπανκ! Είμαστε τρελά ερωτευμένοι με το κοριτσάκι μας».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το όνομα της κόρης της Ευγενίας και του Τζακ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Το νέο μέλος εντάσσεται στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου. Η πριγκίπισσα Ευγενία βρίσκεται επί του παρόντος στη 12η θέση, ακολουθούμενη από τα τρία παιδιά της, καθιστώντας το μωρό 15ο στη σειρά διαδοχής.
Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε τον Μάιο ότι η εγγονή της Βασίλισσας Ελισάβετ περιμένει και πάλι παιδί. Σε ανακοίνωση του παλατιού αναφερόταν: «Η Αυτού Μεγαλειότης η Πριγκίπισσα Ευγενία και ο κ. Τζακ Μπρουκσμπανκ είναι πολύ χαρούμενοι που ανακοινώνουν ότι περιμένουν το τρίτο τους παιδί, το οποίο αναμένεται να γεννηθεί αυτό το καλοκαίρι».
Η πριγκίπισσα Ευγενία αρραβωνιάστηκε με τον Τζακ τον Ιανουάριο του 2018, μετά από επτά χρόνια σχέσης. Παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο του ίδιου έτους σε έναν βασιλικό γάμο στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Ουίνδσορ, σε μια τελετή στην οποία παρευρέθηκαν η βασίλισσα Ελισάβετ, ο πρίγκιπας Φίλιππος και πολλά μέλη της βασιλικής οικογένειας.
Το μωρό ήρθε στον κόσμο εν μέσω μιας ταραχώδους περιόδου για την οικογένεια της πριγκίπισσας Ευγενίας. Τον Οκτώβριο του 2025, ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε από τους γονείς της, τον πρώην πρίγκιπα Άντριου και τη Σάρα Φέργκιουσον, τις βασιλικές τιμές και τους τίτλους τους, λόγω των σχέσεων με τον Τζέφρι Επστάιν. Ο Άντριου έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με τον Επστάιν, ενώ η Φέργκιουσον δεν έχει κατηγορηθεί για τίποτα.
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