Η Πενέλοπε Κρουζ σκέφτεται να πάρει δίπλωμα οδήγησης στα 52 της: Ο Μπόνο μου χάρισε αυτοκίνητο για τα γενέθλιά μου, να μην βγάλω;

Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως τη φοβίζει ακόμα και η σκέψη, ωστόσο με την κίνησή του ο καλλιτέχνης την έκανε να επανεξετάσει την απόφαση που είχε πάρει να μην οδηγεί