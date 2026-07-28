Εξάρχου: Σήμερα γράφουμε νέο βιβλίο – Ο τίτλος του «Make Aktor even greater again»
Εξάρχου: Σήμερα γράφουμε νέο βιβλίο – Ο τίτλος του «Make Aktor even greater again»
Την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης στη Euronext Athens κήρυξε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Aktor - Για τη μετοχή τόνισε ότι «μιλάμε σε επενδυτές που πιστεύουν στο έργο μας»
Με την παραδοσιακή τελετή έναρξης της συνεδρίασης στην Euronext Athens, την οποία κήρυξε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, υποδέχθηκε σήμερα η χρηματιστηριακή αγορά τις νέες μετοχές του ομίλου. Η εξέλιξη αυτή «σφραγίζει» την κεφαλαιακή ενίσχυση κατά 950 εκατ. ευρώ, μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ και της επακόλουθης έκδοσης ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. ευρώ.
Όπως σημείωσε ο κ. Εξάρχου στη σύντομη ομιλία του, «σήμερα είναι μεγάλη ημέρα για την Aktor και για μένα προσωπικά. Ξεκίνησα το 2018 να γράφω ένα βιβλίο με τίτλο “Make Aktor great again”. Σήμερα γράφουμε νέο βιβλίο. Ο τίτλος του: “Make Aktor even greater again».
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο επικεφαλής της Aktor δήλωσε ότι «έχουν μπει συνολικά 1,3 δισ. ευρώ μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών».
«Η Aktor υπήρξε πάντα η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία της Ελλάδας», τόνισε και πρόσθεσε, μεταξύ άλλων: «Τελείωσαν οριστικά οι περιπέτειες της Aktor. Θα τη μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο».
Για τη μετοχή, τόνισε ότι «μιλάμε σε επενδυτές που πιστεύουν στο έργο μας και μπορούν να δουν την αξία που προσδίδουμε στο μέλλον του ομίλου», ενώ καταληκτικά είπε ότι «σήμερα γράφουμε ένα καινούργιο βιβλίο για έναν καινούργιο Aktor».
Σημειώνεται ότι σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση 57.777.778 νέες μετοχές, διαμορφώνοντας πλέον το συνολικό εισηγμένο δυναμικό της εταιρείας στις 261.780.241 μετοχές. Παράλληλα, το διευρυμένο μετοχικό κεφάλαιο της AKTOR ανέρχεται πλέον στα 78.534.072,30 ευρώ, διαιρούμενο σε ισάριθμες άυλες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.
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Όπως σημείωσε ο κ. Εξάρχου στη σύντομη ομιλία του, «σήμερα είναι μεγάλη ημέρα για την Aktor και για μένα προσωπικά. Ξεκίνησα το 2018 να γράφω ένα βιβλίο με τίτλο “Make Aktor great again”. Σήμερα γράφουμε νέο βιβλίο. Ο τίτλος του: “Make Aktor even greater again».
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο επικεφαλής της Aktor δήλωσε ότι «έχουν μπει συνολικά 1,3 δισ. ευρώ μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών».
«Η Aktor υπήρξε πάντα η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία της Ελλάδας», τόνισε και πρόσθεσε, μεταξύ άλλων: «Τελείωσαν οριστικά οι περιπέτειες της Aktor. Θα τη μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο».
Για τη μετοχή, τόνισε ότι «μιλάμε σε επενδυτές που πιστεύουν στο έργο μας και μπορούν να δουν την αξία που προσδίδουμε στο μέλλον του ομίλου», ενώ καταληκτικά είπε ότι «σήμερα γράφουμε ένα καινούργιο βιβλίο για έναν καινούργιο Aktor».
Σημειώνεται ότι σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση 57.777.778 νέες μετοχές, διαμορφώνοντας πλέον το συνολικό εισηγμένο δυναμικό της εταιρείας στις 261.780.241 μετοχές. Παράλληλα, το διευρυμένο μετοχικό κεφάλαιο της AKTOR ανέρχεται πλέον στα 78.534.072,30 ευρώ, διαιρούμενο σε ισάριθμες άυλες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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