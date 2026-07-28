Εξάρχου: Σήμερα γράφουμε νέο βιβλίο – Ο τίτλος του «Make Aktor even greater again»

Την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης στη Euronext Athens κήρυξε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Aktor - Για τη μετοχή τόνισε ότι «μιλάμε σε επενδυτές που πιστεύουν στο έργο μας»