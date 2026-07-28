Μάχη για το πρόσημο στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Στο επίκεντρο Aktor και οικονομικά αποτελέσματα
Μάχη για το πρόσημο στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Στο επίκεντρο Aktor και οικονομικά αποτελέσματα
Οι 57,8 εκατ. νέες μετοχές που προέκυψαν από την ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ της Aktor αρχίζουν να διαπραγματεύονται στο Euronext Athens - Εβδομάδα οικονομικών αποτελεσμάτων για ΟΤΕ, Πειραιώς και Titan
Με εναλλαγές προσήμων ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τα βλέμματα να στρέφονται μεταξύ άλλων στα εταιρικά αποτελέσματα των εισηγμένων, αλλά στην Aktor, όπου σήμερα οι 57,8 εκατ. νέες μετοχές που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ αρχίζουν να διαπραγματεύονται στο Euronext Athens.
Λίγο πριν τις 11:00, o Γενικός Δείκτης Τιμών σημειώνει πτώση 0,12% στις 2.514 μονάδες, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ανεβαίνει 0,17% στις 6.412 μονάδες, ο δείκτης Mid Cap έχει κέρδη 0,03% και ο τραπεζικός δείκτης ανεβαίνει 0,15% στις 2.904 μονάδες. Ακόμα ο τζίρος κυμαίνεται κοντά στα 20 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι στη χθεσινή συνεδρίαση, ο Γενικός Δείκτης επέκτεινε την ανοδική του πορεία και έκλεισε με κέρδη 1,01%, στις 2.517,84 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 312,9 εκατ. ευρώ, επίπεδο που κινήθηκε κοντά στον κινητό μέσο όρο των τελευταίων 100 ημερών (320,5 εκατ. ευρώ).
Το επενδυτικό ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην Aktor, αλλά και στα εταιρικά αποτελέσματα. Όπως προαναφέρθηκε από σήμερα ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που προέκυψαν από την ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία ολοκλήρωσε την τιμολόγηση ομολογιακού δανείου 300 εκατ. ευρώ, χωρίς εξασφαλίσεις, λήξης το 2031, με επιτόκιο 7,875%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές ξεπέρασαν τα 540 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας την έκδοση κατά περίπου 1,8 φορές, ενώ ο διακανονισμός έχει προγραμματιστεί για τις 3 Αυγούστου.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εβδομάδα και για τις επιδόσεις των εισηγμένων. Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει αύριο, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, τα οικονομικά αποτελέσματα του β’ τριμήνου 2026, ενώ ο ΟΤΕ θα ανακοινώσει επίσης αύριο, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, τα αποτελέσματα του β’ τριμήνου.
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Λίγο πριν τις 11:00, o Γενικός Δείκτης Τιμών σημειώνει πτώση 0,12% στις 2.514 μονάδες, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ανεβαίνει 0,17% στις 6.412 μονάδες, ο δείκτης Mid Cap έχει κέρδη 0,03% και ο τραπεζικός δείκτης ανεβαίνει 0,15% στις 2.904 μονάδες. Ακόμα ο τζίρος κυμαίνεται κοντά στα 20 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι στη χθεσινή συνεδρίαση, ο Γενικός Δείκτης επέκτεινε την ανοδική του πορεία και έκλεισε με κέρδη 1,01%, στις 2.517,84 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 312,9 εκατ. ευρώ, επίπεδο που κινήθηκε κοντά στον κινητό μέσο όρο των τελευταίων 100 ημερών (320,5 εκατ. ευρώ).
Το επενδυτικό ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην Aktor, αλλά και στα εταιρικά αποτελέσματα. Όπως προαναφέρθηκε από σήμερα ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που προέκυψαν από την ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία ολοκλήρωσε την τιμολόγηση ομολογιακού δανείου 300 εκατ. ευρώ, χωρίς εξασφαλίσεις, λήξης το 2031, με επιτόκιο 7,875%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές ξεπέρασαν τα 540 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας την έκδοση κατά περίπου 1,8 φορές, ενώ ο διακανονισμός έχει προγραμματιστεί για τις 3 Αυγούστου.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εβδομάδα και για τις επιδόσεις των εισηγμένων. Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει αύριο, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, τα οικονομικά αποτελέσματα του β’ τριμήνου 2026, ενώ ο ΟΤΕ θα ανακοινώσει επίσης αύριο, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, τα αποτελέσματα του β’ τριμήνου.
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