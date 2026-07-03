Η Κατερίνα Καινούργιου αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές του «Super Κατερίνα»: Είμαι πιο ευτυχισμένη και πλήρης από ποτέ

Ήρθα τον Σεπτέμβριο έγκυος και πλέον έχω το κοριτσάκι μου, είπε η παρουσιάστρια και ξεκαθάρισε ποια θα είναι η σύνθεση του πάνελ της την επόμενη σεζόν