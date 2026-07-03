Η Κατερίνα Καινούργιου αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές του «Super Κατερίνα»: Είμαι πιο ευτυχισμένη και πλήρης από ποτέ
Η Κατερίνα Καινούργιου αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές του «Super Κατερίνα»: Είμαι πιο ευτυχισμένη και πλήρης από ποτέ
Ήρθα τον Σεπτέμβριο έγκυος και πλέον έχω το κοριτσάκι μου, είπε η παρουσιάστρια και ξεκαθάρισε ποια θα είναι η σύνθεση του πάνελ της την επόμενη σεζόν
Δηλώνοντας πως αισθάνεται πιο ευτυχισμένη και πλήρης από ποτέ, η Κατερίνα Καινούργιου αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές του «Super Κατερίνα», εξηγώντας πως αυτή τη χρονιά έκανε το όνειρό της πραγματικότητα, καθώς απέκτησε το πρώτο της παιδί και είχε την απόλυτη στήριξη των συνεργατών της.
Η παρουσιάστρια, την Παρασκευή 3 Ιουλίου, τόνισε πως η αυτή η τηλεοπτική σεζόν θα είναι για πάντα χαραγμένη στη μνήμη της, κι αυτό λόγω της χημείας που είχε με την ομάδα της, με την οποία ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει και την επόμενη χρονιά.
Η Κατερίνα Καινούργιου επισήμανε πως ήταν η πιο επιτυχημένη σεζόν από όλες τις απόψεις: «Είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι αυτή η χρονιά ήταν πολύ σημαντική για μένα. Δεν έχει να κάνει με την επιτυχία της εκπομπής. Και 0 να κάναμε, οι άνθρωποι εδώ και της διοίκησης του σταθμού, μου στάθηκαν τόσο πολύ. Είναι μια χρονιά που δεν θα ξεχάσω ποτέ, ήταν το όνειρο της ζωής μου να γίνω μανούλα. Ήρθα εδώ τον Σεπτέμβριο ούσα έγκυος στους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης μου, τον Απρίλιο έφερα το κοριτσάκι μου στον κόσμο. Όλους αυτούς τους μήνες, όλοι οι άνθρωποι εδώ με πρόσεξαν πάρα πολύ, με απίστευτη κατανόηση, φροντίδα. Είχα μια πολύ ωραία εγκυμοσύνη και μια πολύ όμορφη μετά γέννα και τώρα είμαι εδώ, μανούλα, πιο ευτυχισμένη και πλήρης από ποτέ. Όσα πράγμα κι αν κάνω τηλεοπτικά, είτε επιτυχίες, είτε αποτυχίες, αυτή η χρονιά θα είναι για πάντα χαραγμένη μέσα μου πολύ ξεχωριστά», είπε.
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Η παρουσιάστρια, έπειτα, ευχαρίστησε τους συνεργάτες της μπροστά και πίσω από τις κάμερες και απάντησε για τα ψευδή δημοσιεύματα σχετικά με τη σύνθεση του πάνελ της: «Επειδή κατά καιρούς γράφονται και λέγονται διάφορες ανακρίβειες.. Η ομάδα που είδατε φέτος, αυτή θα είναι και του χρόνου. Είναι αυτό που λένε "ομάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει" και ο Alpha το έχει αποδείξει αυτό, ότι του αρέσει να χτίζει αγαπημένες και όμορφες παρέες. Οπότε να μην έχετε απορίες, να μην εικάζεται πράγματα. Εμείς που βλέπετε εδώ, οι ίδιοι θα είμαστε και του χρόνου. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ», ξεκαθάρισε.
Η παρουσιάστρια, την Παρασκευή 3 Ιουλίου, τόνισε πως η αυτή η τηλεοπτική σεζόν θα είναι για πάντα χαραγμένη στη μνήμη της, κι αυτό λόγω της χημείας που είχε με την ομάδα της, με την οποία ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει και την επόμενη χρονιά.
Η Κατερίνα Καινούργιου επισήμανε πως ήταν η πιο επιτυχημένη σεζόν από όλες τις απόψεις: «Είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι αυτή η χρονιά ήταν πολύ σημαντική για μένα. Δεν έχει να κάνει με την επιτυχία της εκπομπής. Και 0 να κάναμε, οι άνθρωποι εδώ και της διοίκησης του σταθμού, μου στάθηκαν τόσο πολύ. Είναι μια χρονιά που δεν θα ξεχάσω ποτέ, ήταν το όνειρο της ζωής μου να γίνω μανούλα. Ήρθα εδώ τον Σεπτέμβριο ούσα έγκυος στους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης μου, τον Απρίλιο έφερα το κοριτσάκι μου στον κόσμο. Όλους αυτούς τους μήνες, όλοι οι άνθρωποι εδώ με πρόσεξαν πάρα πολύ, με απίστευτη κατανόηση, φροντίδα. Είχα μια πολύ ωραία εγκυμοσύνη και μια πολύ όμορφη μετά γέννα και τώρα είμαι εδώ, μανούλα, πιο ευτυχισμένη και πλήρης από ποτέ. Όσα πράγμα κι αν κάνω τηλεοπτικά, είτε επιτυχίες, είτε αποτυχίες, αυτή η χρονιά θα είναι για πάντα χαραγμένη μέσα μου πολύ ξεχωριστά», είπε.
Δείτε το βίντεο
Η παρουσιάστρια, έπειτα, ευχαρίστησε τους συνεργάτες της μπροστά και πίσω από τις κάμερες και απάντησε για τα ψευδή δημοσιεύματα σχετικά με τη σύνθεση του πάνελ της: «Επειδή κατά καιρούς γράφονται και λέγονται διάφορες ανακρίβειες.. Η ομάδα που είδατε φέτος, αυτή θα είναι και του χρόνου. Είναι αυτό που λένε "ομάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει" και ο Alpha το έχει αποδείξει αυτό, ότι του αρέσει να χτίζει αγαπημένες και όμορφες παρέες. Οπότε να μην έχετε απορίες, να μην εικάζεται πράγματα. Εμείς που βλέπετε εδώ, οι ίδιοι θα είμαστε και του χρόνου. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ», ξεκαθάρισε.
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