Το μήνυμα της Κατερίνας Καινούργιου για τα γενέθλια της μητέρας της on air: Την προηγούμενη χρονιά ταλαιπωρήθηκες, αλλά βγήκες νικήτρια

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Η παρουσιάστρια την περασμένη χρονιά είχε κάνει πολλές αναφορές για το πρόβλημα υγείας της μητέρας της, χωρίς αρχικά να μπαίνει σε περισσότερες λεπτομέρειες. Τον Νοέμβριο του του 2025, ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της με τη Χριστίνα Σάλτη, είχε εξομολογηθεί πως η μητέρα της είχε καρκίνο στο έντερο.«Με τη μαμά μου το προλάβαμε στο δεύτερο στάδιο. Λέω “είχε κάνει εξετάσεις για καρκινικούς δείκτες” και μου λένε στο έντερο δεν φαίνεται», είχε πει.