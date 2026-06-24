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Το μήνυμα της Κατερίνας Καινούργιου για τα γενέθλια της μητέρας της on air: Την προηγούμενη χρονιά ταλαιπωρήθηκες, αλλά βγήκες νικήτρια
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Κατερίνα Καινούργιου Μητέρα Γενέθλια

Το μήνυμα της Κατερίνας Καινούργιου για τα γενέθλια της μητέρας της on air: Την προηγούμενη χρονιά ταλαιπωρήθηκες, αλλά βγήκες νικήτρια

Η παρουσιάστρια είχε αποκαλύψει πως η μητέρα της είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο έντερο

Το μήνυμα της Κατερίνας Καινούργιου για τα γενέθλια της μητέρας της on air: Την προηγούμενη χρονιά ταλαιπωρήθηκες, αλλά βγήκες νικήτρια
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα μήνυμα έστειλε η Κατερίνα Καινούργιου στη μητέρα της για τα γενέθλιά της on air, επισημαίνοντας πως την προηγούμενη χρονιά ταλαιπωρήθηκε, αλλά βγήκε νικήτρια και εύχεται η χρονιά αυτή να είναι η καλύτερη για εκείνη.

Όπως είχε αποκαλύψει η παρουσιάστρια, η μητέρα της είχε διαγνωστεί με καρκίνο, γι' αυτό και ανέφερε στην έναρξη της εκπομπής «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 24 Ιουνίου πως τη χρονιά που πέρασε δυσκολεύτηκε, όμως πλέον εξήγησε πως είναι καλά στην υγεία της.

Η Κατερίνα Καινούργιου είπε χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά να πω στη μαμά μου. Χρόνια πολλά μαμάκα μου, να τα εκατοστήσεις. Να είναι μια υπέροχη χρονιά αυτή για εσένα, γιατί την προηγούμενη ταλαιπωρήθηκες, αλλά βγήκες νικήτρια. Εύχομαι να είναι μια φανταστική χρονιά».

Δείτε το βίντεο



«Με τη μαμά μου το προλάβαμε στο δεύτερο στάδιο»

Η παρουσιάστρια την περασμένη χρονιά είχε κάνει πολλές αναφορές για το πρόβλημα υγείας της μητέρας της, χωρίς αρχικά να μπαίνει σε περισσότερες λεπτομέρειες. Τον Νοέμβριο του του 2025, ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της με τη Χριστίνα Σάλτη, είχε εξομολογηθεί πως η μητέρα της είχε καρκίνο στο έντερο.

«Με τη μαμά μου το προλάβαμε στο δεύτερο στάδιο. Λέω “είχε κάνει εξετάσεις για καρκινικούς δείκτες” και μου λένε στο έντερο δεν φαίνεται», είχε πει.

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Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ

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