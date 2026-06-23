Κατερίνα Καινούργιου: Φέτος ήταν η καλύτερη τηλεοπτική χρονιά της ζωής μου, θα ήμουν αγνώμων αν έλεγα το αντίθετο
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Κατερίνα Καινούργιου Τηλεόραση

Κατερίνα Καινούργιου: Φέτος ήταν η καλύτερη τηλεοπτική χρονιά της ζωής μου, θα ήμουν αγνώμων αν έλεγα το αντίθετο

Δηλαδή ήρθα εδώ έγκυος, μετά πέρασα μια πολύ όμορφη εγκυμοσύνη με εσάς όλους, έφερα το παιδάκι μου στον κόσμο, εξήγησε η παρουσιάστρια

Κατερίνα Καινούργιου: Φέτος ήταν η καλύτερη τηλεοπτική χρονιά της ζωής μου, θα ήμουν αγνώμων αν έλεγα το αντίθετο
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Την πιο όμορφη τηλεοπτική χρονιά της μέχρι τώρα πορείας της διένυσε η Κατερίνα Καινούργιου, όπως δήλωσε η ίδια.

Στην έναρξη της εκπομπής της «Super Κατερίνα», το πρωί της Τρίτης 23 Ιουνίου, η παρουσιάστρια εξήγησε ότι η περίοδος αυτή συνδέθηκε με μια από τις σημαντικότερες προσωπικές της στιγμές, καθώς ήρθε στο πλατό τον Σεπτέμβριο έγκυος, μοιράστηκε την εγκυμοσύνη της με τους συνεργάτες και το κοινό και στη συνέχεια έφερε στον κόσμο το παιδί της. Συνεχίζοντας, τόνισε ότι θα ήταν αγνώμων αν δεν αναγνώριζε πόσο ξεχωριστή υπήρξε αυτή η χρονιά για εκείνη.

«Πόσο ωραία πέρασε αυτή η χρονιά. Ήταν η ωραιότερη τηλεοπτική χρονιά της ζωής μου. Δηλαδή ήρθα εδώ έγκυος, μετά πέρασα μια πολύ όμορφη εγκυμοσύνη με εσάς όλους. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα, έφερα το παιδάκι μου στον κόσμο και είναι υγιέστατο. Θα ήμουν αγνώμων αν έλεγα ότι δεν είναι η ομορφότερη τηλεοπτική χρονιά της ζωής μου, πραγματικά. Και ευχόμαστε να κλείσει και πολύ ωραία», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου, απευθυνόμενη στους τηλεθεατές.

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