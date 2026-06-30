Ο Χάρι Στάιλς περνά την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής του, λέει άτομο από το περιβάλλον του για τη σχέση του με τη Ζόι Κράβιτζ
Ο Χάρι Στάιλς περνά την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής του, λέει άτομο από το περιβάλλον του για τη σχέση του με τη Ζόι Κράβιτζ
Κάνουν σχέδια για γάμο, πρόσθεσε το ίδιο άτομο για τους δύο σταρ
Την πιο όμορφη περίοδο της ζωής του φαίνεται πως διανύει ο Χάρι Στάιλς έχοντας στο πλευρό του τη Ζόι Κράβιτζ.
Πηγή μίλησε στο PEOPLE για το διάσημο ζευγάρι, ανέφερε ότι: «Η Ζόι και ο Χάρι ταιριάζουν απίστευτα ως ζευγάρι. Είναι η πιο ευτυχισμένη περίοδος που έχουν δει ποτέ οι φίλοι του να περνά». Η ίδια πηγή άφησε να εννοηθεί ότι η ηθοποιός θα «γυρίζει ένα πρότζεκτ αυτό το καλοκαίρι», αλλά θα «στηρίζει» τον Στάιλς στην περιοδεία του όποτε έχει ελεύθερο χρόνο. «Κάνουν σχέδια για γάμο», πρόσθεσε το ίδιο άτομο.
Παράλληλα, τόνισε ότι η ηθοποιός και ο τραγουδιστής δίνουν προτεραιότητα στη σχέση τους, παρά το φορτωμένο καλοκαιρινό τους πρόγραμμα. Ο 32χρονος Στάιλς και η 37χρονη Κράβιτζ εθεάθησαν πρόσφατα σε ένα χαλαρό καλοκαιρινό ραντεβού στο Λονδίνο την Πέμπτη 25 Ιουνίου. Οι δυο τους εμφανίστηκαν αγκαλιασμένοι, ξαπλωμένοι σε ένα γρασίδι στο Χάμπστεντ Χιθ.
Σε ένα στιγμιότυπο, ο ποπ σταρ φαίνεται να ακουμπά το κεφάλι του στην αγκαλιά της αρραβωνιαστικιάς του, ενώ οι δυο τους ήταν ξαπλωμένοι πάνω σε μια κουβέρτα πικνίκ. Η τρυφερή στιγμή έρχεται εν μέσω της παγκόσμιας περιοδείας του Στάιλς Together, Together, για την προώθηση του τέταρτου στούντιο άλμπουμ του, Kiss All the Time. Disco, Occasionally.
Η Κράβιτζ παρακολούθησε την πρώτη συναυλία της περιοδείας του πρώην μέλους των One Direction, στις 16 Μαΐου στο Άμστερνταμ. Εθεάθη μάλιστα να χορεύει στο κοινό, δίπλα στον επί χρόνια φίλο του Στάιλς, Τζέιμς Κόρντεν, στον χώρο των VIP. Τότε, πηγή είχε δηλώσει στο PEOPLE: «Ήταν ενθουσιασμένη που τον στήριζε στην πρεμιέρα στο Άμστερνταμ. Της αρέσει η μουσική του και λατρεύει να τον βλέπει να εμφανίζεται ζωντανά».
Τον Απρίλιο, η ηθοποιός της ταινίας Caught Stealing απαθανατίστηκε να φορά ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι στο αριστερό της χέρι. Το PEOPLE επιβεβαίωσε αργότερα ότι το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε μόλις οκτώ μήνες αφότου εμφανίστηκαν για πρώτη φορά μαζί, τον Αύγουστο του 2025.
Φωτογραφία: Shutterstock
Πηγή μίλησε στο PEOPLE για το διάσημο ζευγάρι, ανέφερε ότι: «Η Ζόι και ο Χάρι ταιριάζουν απίστευτα ως ζευγάρι. Είναι η πιο ευτυχισμένη περίοδος που έχουν δει ποτέ οι φίλοι του να περνά». Η ίδια πηγή άφησε να εννοηθεί ότι η ηθοποιός θα «γυρίζει ένα πρότζεκτ αυτό το καλοκαίρι», αλλά θα «στηρίζει» τον Στάιλς στην περιοδεία του όποτε έχει ελεύθερο χρόνο. «Κάνουν σχέδια για γάμο», πρόσθεσε το ίδιο άτομο.
Παράλληλα, τόνισε ότι η ηθοποιός και ο τραγουδιστής δίνουν προτεραιότητα στη σχέση τους, παρά το φορτωμένο καλοκαιρινό τους πρόγραμμα. Ο 32χρονος Στάιλς και η 37χρονη Κράβιτζ εθεάθησαν πρόσφατα σε ένα χαλαρό καλοκαιρινό ραντεβού στο Λονδίνο την Πέμπτη 25 Ιουνίου. Οι δυο τους εμφανίστηκαν αγκαλιασμένοι, ξαπλωμένοι σε ένα γρασίδι στο Χάμπστεντ Χιθ.
Σε ένα στιγμιότυπο, ο ποπ σταρ φαίνεται να ακουμπά το κεφάλι του στην αγκαλιά της αρραβωνιαστικιάς του, ενώ οι δυο τους ήταν ξαπλωμένοι πάνω σε μια κουβέρτα πικνίκ. Η τρυφερή στιγμή έρχεται εν μέσω της παγκόσμιας περιοδείας του Στάιλς Together, Together, για την προώθηση του τέταρτου στούντιο άλμπουμ του, Kiss All the Time. Disco, Occasionally.
Harry Styles and Zoë Kravitz Have 'Talked Wedding Plans,' Are Carving Out 'Time Together' amid Busy Summer: Source (Exclusive) https://t.co/yHpIYKB13j— People (@people) June 29, 2026
Τον Απρίλιο, η ηθοποιός της ταινίας Caught Stealing απαθανατίστηκε να φορά ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι στο αριστερό της χέρι. Το PEOPLE επιβεβαίωσε αργότερα ότι το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε μόλις οκτώ μήνες αφότου εμφανίστηκαν για πρώτη φορά μαζί, τον Αύγουστο του 2025.
Φωτογραφία: Shutterstock
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