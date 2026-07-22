Ο Τράβις Σκοτ ήταν φορές 10 υποψήφιος για Grammy χωρίς να έχει κερδίσει βραβείο: Δεν είναι αυτός ο λόγος που κάνω μουσική, απαντά
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Τράβις Σκοτ Grammy Awards Βραβεία Grammy

Ο Τράβις Σκοτ ήταν φορές 10 υποψήφιος για Grammy χωρίς να έχει κερδίσει βραβείο: Δεν είναι αυτός ο λόγος που κάνω μουσική, απαντά

«Το να το πετύχω θα ήταν καταπληκτικό», είπε ο ράπερ τονίζοντας ωστόσο πως δεν είναι αυτοσκοπός του

Ο Τράβις Σκοτ ήταν φορές 10 υποψήφιος για Grammy χωρίς να έχει κερδίσει βραβείο: Δεν είναι αυτός ο λόγος που κάνω μουσική, απαντά
Γεωργία Κοτζιά
Δέκα φορές υποψήφιος για Grammy έχει υπάρξει ο Τράβις Σκοτ, χωρίς ωστόσο να έχει κερδίσει βραβείο μέχρι στιγμής. Για το γεγονός αυτό απάντησε σε συνέντευξή του, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είναι αυτός ο λόγος που ασχολείται με τη μουσική.

Ο ράπερ, μιλώντας στο Variety, εξήγησε πως θα είναι πολύ ικανοποιημένος εάν καταφέρει να πετύχει και αυτόν τον στόχο του και διαφωνεί με όσους θεωρούν πως δεν είναι κάτι αξιοσημειώτο. Παρόλα αυτά,  τονίζει πως δεν είναι αυτοσκοπός του.

Πιο αναλυτικά, ο Τράβις Σκοτ δήλωσε: «Δεν είναι αυτός ο λόγος που κάνω αυτό που κάνω. Μου αρέσει να θέτω στόχους και απλώς θέλω να τους πετυχαίνω. Παρατήρησα ότι οι άνθρωποι που τα καταφέρνουν έχουν πάντα μια στάση του τύπου “δεν έχει σημασία”. Για μένα, το βραβείο συμβολίζει κάτι, και το να το πετύχω αυτό θα ήταν καταπληκτικό».

Η πορεία του στα Grammy ξεκινά το 2014, όταν ήταν υποψήφιος στην κατηγορία Best Rap Song ως συνδημιουργός του New Slaves του Κάνιε Γουέστ. Τρία χρόνια αργότερα, το 2017 ακολούθησε μία ακόμη υποψηφιότητα στην κορυφαία κατηγορία Album of the Year για τη συμμετοχή του στο Purpose του Τζάστιν Μπίμπερ.

Το 2018, προτάθηκε για Best Melodic Rap Performance με το Love Galore μαζί με τη SZA, ενώ το 2019 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο, καθώς συγκέντρωσε τρεις υποψηφιότητες, Best Rap Album για το Astroworld, Best Rap Song για το Sicko Mode και Best Rap Performance για το Sicko Mode μαζί με Drake και Swae Lee.

Το 2020, ήταν υποψήφιος για Best Melodic Rap Performance με το The London μαζί με Young Thug και J. Cole και το 2021, έλαβε νέα υποψηφιότητα στην ίδια κατηγορία για το Highest in the Room.

Το 2022, επέστρεψε στην κατηγορία Album of the Year ως συνεργάτης στο Donda του Κάνιε Γουέστ, ενώ τέλος, το 2024, έλαβε την πιο πρόσφατη υποψηφιότητά του για Best Rap Album με το Utopia.
Γεωργία Κοτζιά

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