Ο Χάρι Στάιλς και Ζόι Κράβιτζ κάνουν σχέδια για δύο γάμους και παιδιά, λένε πρόσωπα από το περιβάλλον τους
Μετά την εμφάνιση της ηθοποιού με διαμαντένιο δαχτυλίδι, έγινε γνωστό ότι το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε

Ιωάννα Μαρίνου
Σχέδια για δύο γάμους και παιδιά, σύμφωνα με πρόσωπα από το περιβάλλον τους, κάνουν ο Χάρι Στάιλς και η Ζόι Κράβιτζ μετά την είδηση για τον αρραβώνα τους.

Λίγο μετά τη εμφάνιση της ηθοποιού με ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι και τις έντονες φήμες ότι ο τραγουδιστής της έκανε πρόταση γάμου, πηγές να αναφέρουν ότι οι δύο τους εξετάζουν το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν δύο γάμους, ενώ έχουν ξεκινήσει και συζητήσεις για τη δημιουργία οικογένειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Page Six, το ζευγάρι επιθυμεί να κάνει δύο τελετές, μία στο Λονδίνο και μία στη Νέα Υόρκη. Πηγή από το περιβάλλον της οικογένειας της Κράβιτζ ανέφερε, ότι η ηθοποιός θα ήθελε  να πραγματοποιήσει γάμο στη Νέα Υόρκη, κυρίως λόγω του πατέρα της, Λένι Κράβιτς, ο οποίος μένει στο Μανχάταν.

Όπως σημειώνεται, η σχέση του Στάιλς με τον καλλιτέχνη είναι ιδιαίτερα καλή, με το ίδιο πρόσωπο να αναφέρει ο τραγουδιστής έχει κερδίσει τη συμπάθεια του πατέρα της Κράβιτζ.

Αναφέρεται ακόμη, ότι το ζευγάρι εντοπίστηκε πρώτη φορά μαζί στη Ρώμη, ενώ λίγο αργότερα εθεάθησαν σε τρυφερές στιγμές στο Λονδίνο. Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις ,ότι επρόκειτο για περιστασιακή σχέση, πηγές ανέφεραν ότι η επαφή τους εξελίχθηκε γρήγορα σε κάτι πιο σοβαρό. Οι φήμες για αρραβώνα ενισχύθηκαν όταν η Κράβιτς φωτογραφήθηκε να φιλά τον Στάιλς φορώντας διαμαντένιο δαχτυλίδι, η αξία του οποίου εκτιμάται σε τουλάχιστον 500.000 δολάρια.

