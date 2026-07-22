Το «ευχαριστώ» της Ζιζέλ για τις ευχές στα γενέθλιά της και η φωτογραφία της σε ξαπλώστρα με λεοπάρ μαγιό
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Ζιζέλ Γενέθλια

Το «ευχαριστώ» της Ζιζέλ για τις ευχές στα γενέθλιά της και η φωτογραφία της σε ξαπλώστρα με λεοπάρ μαγιό

Νιώθω τόσο ευγνώμων για αυτόν τον νέο κύκλο που ξεκινά, έγραψε το 46χρονο μοντέλο

Το «ευχαριστώ» της Ζιζέλ για τις ευχές στα γενέθλιά της και η φωτογραφία της σε ξαπλώστρα με λεοπάρ μαγιό
Ιωάννα Μαρίνου
Δημόσια ευχαρίστησε η Ζιζέλ όσους της ευχήθηκαν για τα γενέθλιά της στις 20 Ιουλίου, δημοσιεύοντας φωτογραφίες της στα social media.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα που ανέβασε το 46χρονο μοντέλο στο Instagram την Τετάρτη 22 Ιουλίου πόζαρε ξαπλωμένη σε ξαπλώστρα κάνοντας ηλιοθεραπεία, φορώντας λεοπάρ μαγιό και κρατώντας μπαλόνια στα χέρια της. Σε μία από υπόλοιπες εικόνες παρουσιάζεται ξανά η ίδια κοιτώντας τον ήλιο, ενώ σε άλλη φωτογραφία έδειξε το γλυκό στο οποίο έσβησε το κεράκι των γενεθλίων της.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της Ζιζέλ έγραψε χαρακτηριστικά: «Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη και τις ευχές για τα γενέθλιά μου. Νιώθω τόσο ευγνώμων για αυτόν τον νέο κύκλο που ξεκινά και για όλες τις περιπέτειες που βρίσκονται μπροστά μου. Εύχομαι η αγάπη και η καλοσύνη που μοιράζεστε να επιστρέψουν στον καθένα σας στο πολλαπλάσιο».

Δείτε τις φωτογραφίες


Το «ευχαριστώ» της Ζιζέλ για τις ευχές στα γενέθλιά της και η φωτογραφία της σε ξαπλώστρα με λεοπάρ μαγιό
Το «ευχαριστώ» της Ζιζέλ για τις ευχές στα γενέθλιά της και η φωτογραφία της σε ξαπλώστρα με λεοπάρ μαγιό
Το «ευχαριστώ» της Ζιζέλ για τις ευχές στα γενέθλιά της και η φωτογραφία της σε ξαπλώστρα με λεοπάρ μαγιό
Ιωάννα Μαρίνου

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