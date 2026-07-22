Το αντίο της Χαρούλας Αλεξίου στη Μαίρη Λίντα: Σώπασες αηδόνι μας, μας άφησες θησαυρούς
Το αντίο της Χαρούλας Αλεξίου στη Μαίρη Λίντα: Σώπασες αηδόνι μας, μας άφησες θησαυρούς
Η τραγουδίστρια αποχαιρέτισε τη σπουδαία ερμηνεύτρια που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 22 Ιουλίου σε ηλικία 91 ετών με μία ανάρτηση στο Instagram
Θλίψη προκάλεσε η είδηση για τον θάνατο της Μαίρης Λίντα, με τους Έλληνες καλλιτέχνες να την αποχαιρετούν δημόσια μέσα από αναρτήσεις του στα social media, μιλώντας για το ήθος αλλά και τη μουσική κληρονομιά που άφησε πίσω της. Ανάμεσά τους και η Χαρούλα Αλεξίου η οποία είπε το δικό της αντίο με ένα story, χαρακτηρίζοντάς τη «αηδόνι».
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε μία φωτογραφία της σπουδαίας ερμηνεύτριας στο Instagram την Τετάρτη 22 Ιουλίου και επισήμανε πως η Μαίρη Λίντα τραγουδούσε μέχρι το τέλος της ζωής της.
Πιο αναλυτικά, η Χαρούλα Αλεξίου σημείωσε: «Σώπασες αηδόνι μας. Μέχρι το τέλος σου κελαηδούσες. Στο καλό να πας, στην ανάπαυσή σου. Μας άφησες θησαυρούς Μαίρη Λίντα».
Δείτε τη φωτογραφία
Η Μαίρη Λίντα άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών, τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε από το 2018. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εκφράσει την επιθυμία όταν φύγει από τη ζωή, η εξόδιος ακολουθία να ψαλεί στο παρεκκλήσι του Γηροκομείου Αθηνών.
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε μία φωτογραφία της σπουδαίας ερμηνεύτριας στο Instagram την Τετάρτη 22 Ιουλίου και επισήμανε πως η Μαίρη Λίντα τραγουδούσε μέχρι το τέλος της ζωής της.
Πιο αναλυτικά, η Χαρούλα Αλεξίου σημείωσε: «Σώπασες αηδόνι μας. Μέχρι το τέλος σου κελαηδούσες. Στο καλό να πας, στην ανάπαυσή σου. Μας άφησες θησαυρούς Μαίρη Λίντα».
Δείτε τη φωτογραφία
Η Μαίρη Λίντα άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών, τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε από το 2018. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εκφράσει την επιθυμία όταν φύγει από τη ζωή, η εξόδιος ακολουθία να ψαλεί στο παρεκκλήσι του Γηροκομείου Αθηνών.
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