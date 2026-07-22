Ο Νικηφόρος βούτηξε στα παγωμένα νερά του Αχέροντα: Είναι από τις πιο ωραίες εμπειρίες της ζωής μου
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Νικηφόρος Αχέροντας

Ο Νικηφόρος βούτηξε στα παγωμένα νερά του Αχέροντα: Είναι από τις πιο ωραίες εμπειρίες της ζωής μου

«Αν δεν έρθω σε αυτό το σημείο, νιώθω πως δεν είναι καλοκαίρι», είπε ο τραγουδιστής

Ο Νικηφόρος βούτηξε στα παγωμένα νερά του Αχέροντα: Είναι από τις πιο ωραίες εμπειρίες της ζωής μου
Ιωάννα Μαρίνου
14 ΣΧΟΛΙΑ
Στα παγωμένα νερά του Αχέροντα βούτηξε ο Νικηφόρος και δήλωσε πως είναι από τις πιο ωραίες εμπειρίες της ζωής του.

Ο τραγουδιστής την Τετάρτη 22 Ιουλίου ανέβασε βίντεο στο Instagram, δείχνοντας τις βουτιές του και εξήγησε πως κάθε χρόνο αυτή την εποχή επισκέπτεται το συγκεκριμένο μέρος, διαφορετικά δεν αισθάνεται πως έχει μπει το καλοκαίρι.

Ο Νικηφόρος στο βίντεο που μοιράστηκε με τους followers του ανέφερε πως το τοπίο στο ποτάμι είναι μαγικό: «Κάθε καλοκαίρι, αν δεν έρθω σε αυτό το σημείο, νιώθω πως δεν είναι καλοκαίρι. Είναι από τις πιο ωραίες εμπειρίες της ζωής μου. Το' χω ξαναπεί. Αξίζει να το επισκεφτείτε. Είμαστε στις πηγές του Αχέροντα και είναι μαγικά», είπε.

Δείτε τα βίντεο


Ιωάννα Μαρίνου
14 ΣΧΟΛΙΑ

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