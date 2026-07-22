Η Βίκυ Καγιά βρέθηκε στο Grand Prix του Βελγίου: «Καθαρή αδρεναλίνη»
Η Βίκυ Καγιά βρέθηκε στο Grand Prix του Βελγίου: «Καθαρή αδρεναλίνη»
Το μοντέλο ανέβασε φωτογραφίες από την πίστα του Spa-Francorchamps και τον αγώνα που παρακολούθησε
Στο Βέλγιο βρέθηκε η Βίκυ Καγιά, η οποία έζησε την εμπειρία του Grand Prix της Formula 1 και στη συνέχεια δημοσίευσε φωτογραφίες στα social media.
Το μοντέλο παρακολούθησε τον αγώνα που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Ιουλίου στην πίστα του Spa-Francorchamps και με τις εικόνες που μοιράστηκε στο Instagram έδειξε τον ενθουσιασμό της για όσα έκανε στο πλαίσιο της διοργάνωσης.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Βίκυ Καγιά έγραψε: «Τίποτα δεν συγκρίνεται με τον ενθουσιασμό της Φόρμουλα 1 στο Βέλγιο. Καθαρή αδρεναλίνη».
Δείτε τις φωτογραφίες
Το μοντέλο παρακολούθησε τον αγώνα που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Ιουλίου στην πίστα του Spa-Francorchamps και με τις εικόνες που μοιράστηκε στο Instagram έδειξε τον ενθουσιασμό της για όσα έκανε στο πλαίσιο της διοργάνωσης.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Βίκυ Καγιά έγραψε: «Τίποτα δεν συγκρίνεται με τον ενθουσιασμό της Φόρμουλα 1 στο Βέλγιο. Καθαρή αδρεναλίνη».
Δείτε τις φωτογραφίες
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