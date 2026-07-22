Μαίρη Λίντα: Η πρόβα τζενεράλε για την τελευταία συναυλία μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού, δείτε βίντεο
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Μαίρη Λίντα Συναυλία

Μαίρη Λίντα: Η πρόβα τζενεράλε για την τελευταία συναυλία μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού, δείτε βίντεο

Η σπουδαία ερμηνεύτρια που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών συμμετείχε στο τιμητικό αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη τον Δεκέμβριο του 2017 στο θέατρο Παλλάς

Μαίρη Λίντα: Η πρόβα τζενεράλε για την τελευταία συναυλία μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
Την τελευταία της πνοή άφησε η Μαίρη Λίντα την Τετάρτη 22 Ιουλίου τα ξημερώματα, σε ηλικία 91 ετών. Ο θάνατος της σπουδαίας ερμηνεύτριας σκόρπισε βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, με τους Έλληνες τραγουδιστές να μιλούν για την τεράστια κληρονομιά που αφήνει πίσω της.

Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού από το 2018 ζούσε στο Γηροκομείο Αθηνών, ενώ είχε σταματήσει τις εμφανίσεις της έναν χρόνο νωρίτερα. Η τελευταία της συναυλία πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 στο θέατρο Παλλάς, όπου συμμετείχε στην τιμητική συναυλία-αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη.

Σε αδημοσίευτα πλάνα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά από την πρόβα τζενεράλε, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου εκείνης της χρονιάς, η Μαίρη Λίντα ερμηνεύει μεταξύ άλλων τα τραγούδια «Η μυρτιά», «Σε πότισα ροδόσταμο», «Η Μαργαρίτα η Μαργαρώ».

Δείτε το βίντεο



Στη συναυλία η Συμφωνική Ορχήστρα και τα Μπαλέτα της Όπερας του Κιέβου συνόδευσαν την τραγουδίστρια, ενώ σολίστ στο πιάνο ήταν η Τατιάνα Παπαγεωργίου.

Φωτογραφίες από την τελευταία συναυλία της Μαίρης Λίντα

Μαίρη Λίντα: Η πρόβα τζενεράλε για την τελευταία συναυλία μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού, δείτε βίντεο
Μαίρη Λίντα: Η πρόβα τζενεράλε για την τελευταία συναυλία μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού, δείτε βίντεο

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Φωτογραφίες: NDP
Ιωάννα Μαρίνου

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