Γυναίκα κασκαντέρ ντούμπλαρε τον Ματ Ντέιμον στην «Οδύσσεια»: Έχει τα πιο εντυπωσιακά μπράτσα που έχω δει ποτέ μου
Γυναίκα κασκαντέρ ντούμπλαρε τον Ματ Ντέιμον στην «Οδύσσεια»: Έχει τα πιο εντυπωσιακά μπράτσα που έχω δει ποτέ μου
«Tην πρώτη φορά που τη γνώρισα πήγα και την αγκάλιασα και την ευχαρίστησα για όλη τη δουλειά που είχε ρίξει», είπε ο ηθοποιός
Γυναίκα κασκαντέρ ντούπλαρε τον Ματ Ντέιμον στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, με τον ηθοποιό να δηλώνει πως έχει τα πιο εντυπωσιακά μπράτσα που έχει δεί ποτέ στη ζωή του.
Ο ηθοποιός μιλώντας στο podcast «Happy Sad Confused» εξήγησε πως για να μπορεί να μεταμορφωθεί στον Οδυσσέα, άλλαξε εντελώς τρόπο ζωής και διατροφή για έξι μήνες, χάνοντας σημαντικό βάρος και μύες. Όπως παραδέχτηκε, σε μια σκηνή όπου φαίνονται έντονα τα χέρια του χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί κασκαντέρ, τον οποίο δυσκολεύτηκαν να βρουν καθώς οι περισσότεροι ήταν πολύ ψηλοί. Έτσι, κατέληξαν στην Ντέβυν Ντάλτον.
Ο Ματ Ντέιμον είπε χαρακτηριστικά: «Όταν κάναμε τις σκηνές με την αναγκαστική προοπτική για τους Λαιστρυγόνες, υπήρχαν κάτι κασκαντέρ που ήταν όλοι γύρω στα δύο μέτρα και δέκα. Και μετά βρήκαν κασκαντέρ που ήταν κάτω από ενάμισι μέτρο, οπότε η σωσίας μου ήταν γυναίκα, μια κασκαντέρ με τα πιο εντυπωσιακά μπράτσα που έχω δει ποτέ».
Δείτε το βίντεο
Ο Ντέιμον πρόσθεσε στη συνέχεια για την πρώτη συνάντησή τους: «Όταν μπήκε στη σκηνή του catering, ήταν η πρώτη φορά που τη γνώρισα, πήγα και την αγκάλιασα και την ευχαρίστησα για όλη τη δουλειά που είχε ρίξει».
Όπως εξήγησε, στο συγκεκριμένο πλάνο με τους Λαιστρυγόνες, τους γίγαντες που τον πρικυκλώνουν, η Ντάλτον έχει πάρει τη θέση του: «Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι σκηνές στην ταινία όπου βλέπετε αυτούς τους γίγαντες να υψώνονται από πάνω μου και στη θέση μου είναι εκείνη. Σχεδόν το 100% των χεριών που βλέπετε στην ταινία είναι δικά μου, αλλά πρέπει να δίνεις τα εύσημα εκεί που αξίζουν», είπε.
Η Ντάλτον επιβεβαίωσε τον ρόλο της στην ταινία με ανάρτηση στο Instagram τη Δευτέρα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τον χρόνο της στη Σκωτία: «Σκωτσέζικα Highlands. Οδύσσεια. Τι περιπέτεια. Χωρίς spoilers προς το παρόν, αλλά είμαι απίστευτα ευγνώμων που συμμετείχα στη μάχη με τους Λαιστρυγόνες, ως σωσίας του απίθανου Ματ Ντέιμον», έγραψε και πρόσθεσε: «Μια επική ομαδική προσπάθεια. Δουλέψαμε σκληρά, γελάσαμε πολύ και δημιουργήσαμε αναμνήσεις που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Το καλύτερο κομμάτι αυτής της δουλειάς είναι ότι ταξιδεύεις σε νέα μέρη και γνωρίζεις καταπληκτικούς ανθρώπους στην πορεία».
Η ίδια μίλησε πρόσφατα στο People και για τις αλλαγές στον τρόπο ζωής του ώστε να μεταμορφωθεί και εκείνη στον Οδυσσέα: «Ήταν περισσότερο θέμα του να αποκτήσω εξαιρετική φυσική κατάσταση, κάτι που σημαίνει κυρίως αλλαγή διατροφής, μια συνολική αλλαγή τρόπου ζωής», ανέφερε, συμπληρώνοντας: «Πρέπει να είσαι απόλυτα προσεκτικός με ό,τι βάζεις στο σώμα σου».
Ο ηθοποιός μιλώντας στο podcast «Happy Sad Confused» εξήγησε πως για να μπορεί να μεταμορφωθεί στον Οδυσσέα, άλλαξε εντελώς τρόπο ζωής και διατροφή για έξι μήνες, χάνοντας σημαντικό βάρος και μύες. Όπως παραδέχτηκε, σε μια σκηνή όπου φαίνονται έντονα τα χέρια του χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί κασκαντέρ, τον οποίο δυσκολεύτηκαν να βρουν καθώς οι περισσότεροι ήταν πολύ ψηλοί. Έτσι, κατέληξαν στην Ντέβυν Ντάλτον.
Ο Ματ Ντέιμον είπε χαρακτηριστικά: «Όταν κάναμε τις σκηνές με την αναγκαστική προοπτική για τους Λαιστρυγόνες, υπήρχαν κάτι κασκαντέρ που ήταν όλοι γύρω στα δύο μέτρα και δέκα. Και μετά βρήκαν κασκαντέρ που ήταν κάτω από ενάμισι μέτρο, οπότε η σωσίας μου ήταν γυναίκα, μια κασκαντέρ με τα πιο εντυπωσιακά μπράτσα που έχω δει ποτέ».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Ντέιμον πρόσθεσε στη συνέχεια για την πρώτη συνάντησή τους: «Όταν μπήκε στη σκηνή του catering, ήταν η πρώτη φορά που τη γνώρισα, πήγα και την αγκάλιασα και την ευχαρίστησα για όλη τη δουλειά που είχε ρίξει».
Όπως εξήγησε, στο συγκεκριμένο πλάνο με τους Λαιστρυγόνες, τους γίγαντες που τον πρικυκλώνουν, η Ντάλτον έχει πάρει τη θέση του: «Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι σκηνές στην ταινία όπου βλέπετε αυτούς τους γίγαντες να υψώνονται από πάνω μου και στη θέση μου είναι εκείνη. Σχεδόν το 100% των χεριών που βλέπετε στην ταινία είναι δικά μου, αλλά πρέπει να δίνεις τα εύσημα εκεί που αξίζουν», είπε.
Η Ντάλτον επιβεβαίωσε τον ρόλο της στην ταινία με ανάρτηση στο Instagram τη Δευτέρα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τον χρόνο της στη Σκωτία: «Σκωτσέζικα Highlands. Οδύσσεια. Τι περιπέτεια. Χωρίς spoilers προς το παρόν, αλλά είμαι απίστευτα ευγνώμων που συμμετείχα στη μάχη με τους Λαιστρυγόνες, ως σωσίας του απίθανου Ματ Ντέιμον», έγραψε και πρόσθεσε: «Μια επική ομαδική προσπάθεια. Δουλέψαμε σκληρά, γελάσαμε πολύ και δημιουργήσαμε αναμνήσεις που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Το καλύτερο κομμάτι αυτής της δουλειάς είναι ότι ταξιδεύεις σε νέα μέρη και γνωρίζεις καταπληκτικούς ανθρώπους στην πορεία».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η ίδια μίλησε πρόσφατα στο People και για τις αλλαγές στον τρόπο ζωής του ώστε να μεταμορφωθεί και εκείνη στον Οδυσσέα: «Ήταν περισσότερο θέμα του να αποκτήσω εξαιρετική φυσική κατάσταση, κάτι που σημαίνει κυρίως αλλαγή διατροφής, μια συνολική αλλαγή τρόπου ζωής», ανέφερε, συμπληρώνοντας: «Πρέπει να είσαι απόλυτα προσεκτικός με ό,τι βάζεις στο σώμα σου».
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