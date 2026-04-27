Αρραβωνιάστηκαν ο Χάρι Στάιλς και η Ζόι Κράβιτζ
Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο τραγουδιστής και η ηθοποιός έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους
Ο Χάρι Στάιλς και η Ζόι Κράβιτζ φέρεται να έχουν αρραβωνιαστεί, σύμφωνα με δημοσίευμα του PEOPLE.
Λίγες μέρες μετά τις φωτογραφίες της Κράβιτζ στο πλευρό του τραγουδιστή, με την ίδια να φοράει ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι που πυροδότησε τις φήμες για κρυφό αρραβώνα, πηγή επιβεβαίωσε ότι οι δύο σταρ έχουν κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Όπως ανέφερε, το ζευγάρι έχει μοιραστεί τα νέα με στενούς του φίλους.
Πριν από λίγες μέρες, η Ζόι Κράβιτζ εθεάθη να φορά ένα τεράστιο δαχτυλίδι, ενώ φιλούσε τον τραγουδιστή τον Χάρι Στάιλς κατά τη διάρκεια βόλτας του στο Λονδίνο και η Sun είχε δημοσιεύσει μερικά στιγμιότυπα.
Οι φήμες για ειδύλλιο ανάμεσα στον τραγουδιστή και την ηθοποιό πυροδοτήθηκαν τον Αύγουστο του 2025, όταν απαθανατίστηκαν να περπατούν αγκαζέ στη Ρώμη. Μία ημέρα αργότερα, το Deuxmoi ανέφερε ότι το ζευγάρι είχε εντοπιστεί να φιλιέται σε βόλτα του στο Σόχο του Λονδίνου μία εβδομάδα πριν.
Τότε, πηγή είχε δηλώσει στο PEOPLE ότι ο Στάιλς περνούσε χρόνο με την Κράβιτζ, όσο εκείνη βρισκόταν στην περιοδεία προώθησης της ταινίας Caught Stealing, στην οποία πρωταγωνιστούσε. Έκτοτε, ακολούθησαν πολλές ακόμη εμφανίσεις και η γνωριμία του τραγουδιστή με τον πατέρα της συντρόφου του, τον Λένι Κράβιτς. Το ζευγάρι πέρασε μαζί τις γιορτές των Χριστουγέννων με την οικογένεια του Στάιλς, ενώ ακολούθησε ταξίδι στις Μπαχάμες για την Πρωτοχρονιά.
Φωτογραφία: Shutterstock
Harry Styles and Zoë Kravitz Are Engaged 8 Months After First Being Spotted Together: Source https://t.co/NXiRRM2YXj— People (@people) April 27, 2026
