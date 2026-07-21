Η χιουμοριστική ανάρτηση της Λίλας Μπακλέση για την εγκυμοσύνη της: Δεν έχω νιώσει πιο σέξι στη ζωή μου
Η χιουμοριστική ανάρτηση της Λίλας Μπακλέση για την εγκυμοσύνη της: Δεν έχω νιώσει πιο σέξι στη ζωή μου
Η ηθοποιός ανέβασε μία φωτογραφία της με φουσκωμένη κοιλιά δείχνοντας εμφανώς ταλαιπωρημένη
Μία χιουμοριστική ανάρτηση έκανε η Λίλα Μπακλέση για την εγκυμοσύνη της, δηλώνοντας πως δεν έχει νιώσει πιο σέξι στη ζωή της.
Η ηθοποιός την Τρίτη 21 Ιουλίου ανέβασε στα stories της στο Instagram μία φωτογραφία της μέσα στο ασανσέρ, δείχνοντας τη φουσκωμένη της κοιλιά, με τα μαλλιά της πιασμένα ψηλά, φορώντας ένα κίτρινο μπλουζάκι με ροζ ανανάδες πάνω του, ενώ παράλληλα φορούσε τα γυαλιά ηλίου της και στα χέρια της κρατούσε ένα μπουκάλι νερό.
Το πρόσωπό της είχε μία θλιμμένη έκραση, δείχνοντας την ταλαιπωρία της και πάνω στη φωτογραφία η Λίλα Μπακλέση έγραψε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω νιώσει πιο σέξι στη ζωή μου».
Δείτε τη φωτογραφία
Η ηθοποιός είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της τον Απρίλιο, με ένα βίντεο στο προφίλ της όπου εμφανιζόταν με μακρύ φόρεμα, χαϊδεύοντας την κοιλιά της.
Στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε η Λίλα Μπακλέση έγραφε αστειευόμενη: «Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα βίντεο για το πόσο έφαγα το Πάσχα, αλλά δεν είναι».
Η ηθοποιός την Τρίτη 21 Ιουλίου ανέβασε στα stories της στο Instagram μία φωτογραφία της μέσα στο ασανσέρ, δείχνοντας τη φουσκωμένη της κοιλιά, με τα μαλλιά της πιασμένα ψηλά, φορώντας ένα κίτρινο μπλουζάκι με ροζ ανανάδες πάνω του, ενώ παράλληλα φορούσε τα γυαλιά ηλίου της και στα χέρια της κρατούσε ένα μπουκάλι νερό.
Το πρόσωπό της είχε μία θλιμμένη έκραση, δείχνοντας την ταλαιπωρία της και πάνω στη φωτογραφία η Λίλα Μπακλέση έγραψε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω νιώσει πιο σέξι στη ζωή μου».
Δείτε τη φωτογραφία
Η ηθοποιός είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της τον Απρίλιο, με ένα βίντεο στο προφίλ της όπου εμφανιζόταν με μακρύ φόρεμα, χαϊδεύοντας την κοιλιά της.
Στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε η Λίλα Μπακλέση έγραφε αστειευόμενη: «Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα βίντεο για το πόσο έφαγα το Πάσχα, αλλά δεν είναι».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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