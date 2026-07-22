Snoop Dogg: Το 2027 στους κινηματογράφους η βιογραφική ταινία του
Snoop Dogg: Το 2027 στους κινηματογράφους η βιογραφική ταινία του
Ο Τζόναθαν Ντέιβις θα ενσαρκώσει τον διάσημο ράπερ σε διαφορετικές φάσεις της ζωής και της καριέρας του
Η Universal Pictures ανακοίνωσε ότι η βιογραφική ταινία για τον Snoop Dogg θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Αύγουστο του 2027.
Σύμφωνα με το στούντιο, το φιλμ θα αφηγείται την πορεία του «καλλιτέχνη, επιχειρηματία και εμβληματικής μορφής της gangsta rap», με τον Τζόναθαν Ντέιβις να ενσαρκώνει τον διάσημο ράπερ σε διαφορετικές φάσεις της ζωής και της καριέρας του. Η ιστορία θα εστιάζει, μεταξύ άλλων, στην εκτόξευσή του στη μουσική σκηνή τη δεκαετία του 1990.
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κρεγκ Μπρούερ, ενώ το σενάριο διαμόρφωσε ο ίδιος, βασισμένος στην αρχική εκδοχή του Τζο Ρόμπερτ Κόουλ. Στην ταινία θα ακούγονται και μερικές από τις επιτυχίες του Snoop Dogg, όπως τα «Drop It Like It’s Hot», «Gin and Juice» και «What’s My Name».
Στην ομάδα των παραγωγών συμμετέχουν ο Μπράιαν Γκρέιζερ από την Imagine Entertainment, ο ίδιος ο Snoop Dogg, καθώς και η πρόεδρος της Death Row Pictures, Σάρα Μέικερ. Η ταινία θα κυκλοφορήσει και επίσημα στις αίθουσες στις 6 Αυγούστου του 2027.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με το στούντιο, το φιλμ θα αφηγείται την πορεία του «καλλιτέχνη, επιχειρηματία και εμβληματικής μορφής της gangsta rap», με τον Τζόναθαν Ντέιβις να ενσαρκώνει τον διάσημο ράπερ σε διαφορετικές φάσεις της ζωής και της καριέρας του. Η ιστορία θα εστιάζει, μεταξύ άλλων, στην εκτόξευσή του στη μουσική σκηνή τη δεκαετία του 1990.
“Snoop,” an R-rated movie about the life of Snoop Dogg will hit theatres on Aug. 6, 2027.— Variety (@Variety) July 21, 2026
Universal Pictures describes Snoop as the "definitive biopic of the artist, mogul and icon of gangsta rap." The film will be directed by Craig Brewer ("Song Sung Blue," "Hustle & Flow"),… pic.twitter.com/Rs4FdKQqAC
Στην ομάδα των παραγωγών συμμετέχουν ο Μπράιαν Γκρέιζερ από την Imagine Entertainment, ο ίδιος ο Snoop Dogg, καθώς και η πρόεδρος της Death Row Pictures, Σάρα Μέικερ. Η ταινία θα κυκλοφορήσει και επίσημα στις αίθουσες στις 6 Αυγούστου του 2027.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα