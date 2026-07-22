Snoop Dogg: Το 2027 στους κινηματογράφους η βιογραφική ταινία του
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Snoop Dogg Ταινία

Snoop Dogg: Το 2027 στους κινηματογράφους η βιογραφική ταινία του

Ο  Τζόναθαν Ντέιβις θα ενσαρκώσει τον διάσημο ράπερ σε διαφορετικές φάσεις της ζωής και της καριέρας του

Snoop Dogg: Το 2027 στους κινηματογράφους η βιογραφική ταινία του
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Η Universal Pictures ανακοίνωσε ότι η βιογραφική ταινία για τον Snoop Dogg θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Αύγουστο του 2027.

Σύμφωνα με το στούντιο, το φιλμ θα αφηγείται την πορεία του «καλλιτέχνη, επιχειρηματία και εμβληματικής μορφής της gangsta rap», με τον Τζόναθαν Ντέιβις να ενσαρκώνει τον διάσημο ράπερ σε διαφορετικές φάσεις της ζωής και της καριέρας του. Η ιστορία θα εστιάζει, μεταξύ άλλων, στην εκτόξευσή του στη μουσική σκηνή τη δεκαετία του 1990.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κρεγκ Μπρούερ, ενώ το σενάριο διαμόρφωσε ο ίδιος, βασισμένος στην αρχική εκδοχή του Τζο Ρόμπερτ Κόουλ. Στην ταινία θα ακούγονται και μερικές από τις επιτυχίες του Snoop Dogg, όπως τα «Drop It Like It’s Hot», «Gin and Juice» και «What’s My Name».

Στην ομάδα των παραγωγών συμμετέχουν ο Μπράιαν Γκρέιζερ από την Imagine Entertainment, ο ίδιος ο Snoop Dogg, καθώς και η πρόεδρος της Death Row Pictures, Σάρα Μέικερ. Η ταινία θα κυκλοφορήσει και επίσημα στις αίθουσες στις 6 Αυγούστου του 2027.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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