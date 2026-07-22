Ο πρίγκιπας Τζορτζ έκλεισε τα 13, το νέο πορτρέτο του
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πρίγκιπας Τζορτζ Πορτρέτο Γενέθλια

Ο πρίγκιπας Τζορτζ έκλεισε τα 13, το νέο πορτρέτο του

Ο μεγαλύτερος γιος της Κέιτ Μίντλετον και του πρίγκιπα Ουίλιαμ φωτογραφήθηκε χαμογελαστός, φορώντας κοστούμι

Ο πρίγκιπας Τζορτζ έκλεισε τα 13, το νέο πορτρέτο του
Ιωάννα Μαρίνου
Τα 13 έκλεισε ο πρίγκιπας Τζορτζ, ο μεγαλύτερος γιος της Κέιτ Μίντλετον και του πρίγκιπα Ουίλιαμ και η οικογένειά του το γιόρτασε δημοσιεύοντας το νέο πορτρέτο του, ακολουθώντας την παράδοση που έχουν δημιουργήσει.

Την Τετάρτη 22 Ιουλίου ανέβηκε στο προφίλ της βασιλικής οικογένειας στο Instagram μία φωτογραφία του έφηβου, ο οποίος πόζαρε χαμογελαστός, με τα χέρια στις τσέπες, φορώντας σκούρο μπλε κουστούμι και λευκό πουκάμισο.

«Χαρούμενα 13α γενέθλια Τζορτζ», αναφέρει η λεζάντα της ανάρτησης.

Δείτε το πορτρέτο


Ακολούθησε και δεύτερη ανάρτηση, με την οικογένεια να εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τις ευχές προς τον πρίγκιπα Τζορτζ. Πρόκειται για ένα βίντεο με στιγμές του 13χρονου από την παραλία, ένω έπαιζε με την οικογένειά του και εξερευνούσε το μέρος.

Στη λεζάντα σημειώνεται: «Ευχαριστούμε για όλες τις ευχές για τα γενέθλια του Τζορτζ σήμερα».

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Ιωάννα Μαρίνου

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