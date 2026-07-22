Η αντίδραση της Ζεντάγια όταν θαυμαστής της ζήτησε να τον παντρευτεί, δείτε βίντεο
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Ζεντάγια πρόταση γάμου

Η αντίδραση της Ζεντάγια όταν θαυμαστής της ζήτησε να τον παντρευτεί, δείτε βίντεο

Η ηθοποιός ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον Τομ Χόλαντ, όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος τον Ιούνιο, σε μία κρυφή τελετή

Η αντίδραση της Ζεντάγια όταν θαυμαστής της ζήτησε να τον παντρευτεί, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
Με χιούμορ απάντησε η Ζεντάγια όταν θαυμαστής της ζήτησε να τον παντρευτεί κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο ίντερνετ.

Η ηθοποιός περπατούσε στο κόκκινο χαλί σε event για την προώθηση του «Spider-Man: Brand New Day» στο Μεξικό τη Δευτέρα 20 Ιουλίου όταν ένας άντρας που βρισκόταν ανάμεσα στο πλήθος της φώναξε: «Θα με παντρευτείς, σε παρακαλώ;».

«Άργησες», απάντησε γελώντας η Ζεντάγια, όπως φαίνεται στην ανάρτηση του Entertainment Tonight.

Δείτε το βίντεο

@entertainmenttonight Zendaya's response to this marriage proposal at the 'Spider-Man: Brand New Day' premiere has us screaming! (🎥 : @javblood99 / @luxurylaw ♬ original sound - Entertainment Tonight
Η Ζεντάγια βρίσκεται σε σχέση με τον Τομ Χόλαντ από το 2017 και αρραβωνιάστηκαν το 2024. Πριν από μερικούς μήνες  ο στυλίστας της ηθοποιού αποκάλυψε πως οι δυο τους παντρεύτηκαν κρυφά, με τον Τομ Χόλαντ να επιβεβαιώνει το γεγονός σε συνέντευξή του τον Ιούνιο, χωρίς να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες.
Ιωάννα Μαρίνου

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