Η Άννα Βίσση αποχαιρετά τη Μαίρη Λίντα: Αντίο αιώνια φωνή και λαμπερό χαμόγελο
Η Άννα Βίσση αποχαιρετά τη Μαίρη Λίντα: Αντίο αιώνια φωνή και λαμπερό χαμόγελο
Η σπουδαία τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών - Οι δύο γυναίκες είχαν συνεργαστεί τη σεζόν 2011-2012 στο «Rex»
Το δικό της «αντίο» στη Μαίρη Λίντα είπε η Άννα Βίσση, αποχαιρετώντας μία «αιώνια φωνή» όπως αποκάλεσε τη σπουδαία τραγουδίστρια, που έφυγε από τη ζωή στα 91 της χρόνια.
Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού πέθανε τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε από το 2018.
Λίγο μετά την είδηση του θανάτου της, η Άννα Βίσση έκανε ένα Instagram story με μία ασπρόμαυρη φωτογραφία της εκλιπούσας τραγουδίστριας, συνοδεύοντάς το με το κομμάτι της «Θλίψη». «Αντίο αιώνια φωνή, αντίο λαμπερό χαμόγελο, αντίο Μαίρη» σημείωσε για την απώλεια της Μαίρης Λίντα.
Δείτε την ανάρτησή της
Οι δύο γυναίκες είχαν συνεργαστεί τη σεζόν 2011-2012 στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας «Rex».
Σε ανακοίνωση του Γηροκομείου Αθηνών αναφέρεται για τον θάνατο της Μαίρης Λίντα: «Με μεγάλη θλίψη και οδύνη, αποχαιρετούμε την μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η οποία, σε ηλικία 91 ετών, άφησε την τελευταία της πνοή, σήμερα 22 Ιουλίου 2026 και ώρα 05:00 στις εγκαταστάσεις του Γηροκομείου Αθηνών. Η Μαίρη Λίντα έζησε κοντά μας τα τελευταία χρόνια της ζωής της, από τις 31/10/2018, όταν αποφάσισε, με δική της πρωτοβουλία, να φιλοξενηθεί στο Γηροκομείο Αθηνών, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες φροντίδας και ασφάλειας που προσφέρει το ίδρυμα στους φιλοξενουμένους του. Έφυγε ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και σύσσωμη τη διοίκηση και το προσωπικό του Γηροκομείου Αθηνών που την υπεραγαπούσε. Ας έχει καλό κατευόδιο στο δρόμο της για τη γειτονιά των Αγγέλων, κοντά στους άλλους μεγάλους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού και του πολιτισμού. Το Δ.Σ. της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών».
Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού πέθανε τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε από το 2018.
Λίγο μετά την είδηση του θανάτου της, η Άννα Βίσση έκανε ένα Instagram story με μία ασπρόμαυρη φωτογραφία της εκλιπούσας τραγουδίστριας, συνοδεύοντάς το με το κομμάτι της «Θλίψη». «Αντίο αιώνια φωνή, αντίο λαμπερό χαμόγελο, αντίο Μαίρη» σημείωσε για την απώλεια της Μαίρης Λίντα.
Δείτε την ανάρτησή της
Οι δύο γυναίκες είχαν συνεργαστεί τη σεζόν 2011-2012 στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας «Rex».
Σε ανακοίνωση του Γηροκομείου Αθηνών αναφέρεται για τον θάνατο της Μαίρης Λίντα: «Με μεγάλη θλίψη και οδύνη, αποχαιρετούμε την μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η οποία, σε ηλικία 91 ετών, άφησε την τελευταία της πνοή, σήμερα 22 Ιουλίου 2026 και ώρα 05:00 στις εγκαταστάσεις του Γηροκομείου Αθηνών. Η Μαίρη Λίντα έζησε κοντά μας τα τελευταία χρόνια της ζωής της, από τις 31/10/2018, όταν αποφάσισε, με δική της πρωτοβουλία, να φιλοξενηθεί στο Γηροκομείο Αθηνών, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες φροντίδας και ασφάλειας που προσφέρει το ίδρυμα στους φιλοξενουμένους του. Έφυγε ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και σύσσωμη τη διοίκηση και το προσωπικό του Γηροκομείου Αθηνών που την υπεραγαπούσε. Ας έχει καλό κατευόδιο στο δρόμο της για τη γειτονιά των Αγγέλων, κοντά στους άλλους μεγάλους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού και του πολιτισμού. Το Δ.Σ. της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών».
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