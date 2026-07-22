Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου με μπλε διχτυωτό σύνολο στη Μύκονο, δείτε φωτογραφίες
Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου με μπλε διχτυωτό σύνολο στη Μύκονο, δείτε φωτογραφίες
Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks έκανε μία αποκαλυπτική εμφάνιση σε βραδινή της έξοδο στο νησί
Στη Μύκονο βρίσκεται η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, για διακοπές, και δημοσίευσε φωτογραφίες της από το νησί, φορώντας ένα μπλε διχτυωτό σύνολο.
Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks επέλεξε για βραδινή της έξοδο σε γνωστό μαγαζί της Μυκόνου ένα αποκαλυπτικό σετ, το οποίο συνδύασε με μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα, μαύρη τσάντα και χρυσά σκουλαρίκια.
Στη λεζάντα των φωτογραφιών που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Τετάρτη 22 Ιουλίου σημείωσε: «Εμπιστεύσου το vibe».
Δείτε τις φωτογραφίες
Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks επέλεξε για βραδινή της έξοδο σε γνωστό μαγαζί της Μυκόνου ένα αποκαλυπτικό σετ, το οποίο συνδύασε με μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα, μαύρη τσάντα και χρυσά σκουλαρίκια.
Στη λεζάντα των φωτογραφιών που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Τετάρτη 22 Ιουλίου σημείωσε: «Εμπιστεύσου το vibe».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα