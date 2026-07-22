Η Τζούλιετ Λιούις που έπαιξε στο «Ακρωτήρι του Φόβου» μετανιώνει που δεν κράτησε το σενάριο της ταινίας: Δεν ήξερα ότι συμμετείχα σε κάτι ιστορικό

Η ηθοποιός ήταν μόλις 17 ετών όταν βρέθηκε στο πλευρό των Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Νικ Νόλτε και Τζέσικα Λανγκ







Σε συνέντευξή της στο People, η 53χρονη σήμερα ηθοποιός σχολίασε για το γεγονός ότι δεν έχει το σενάριο πως είναι «ένα πολύ ευαίσθητο σημείο» για την ίδια. «Δεν ήξερα ότι συμμετείχα σε κάτι ιστορικό, κάτι που θα είχε τόσο μεγάλη σημασία για τη ζωή μου, γι' αυτό και δεν κράτησα καν το σενάριο του. Μπορείς να το πιστέψεις;» τόνισε.









Τζούλιετ Λιούις ήταν ακόμα ανήλικη , όταν βρέθηκε στο πλευρό του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, του Νικ Νόλτε και της Τζέσικα Λανγκ, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Μάρτιν Σκορσέζε.



«Βλέπω τον Νικ και τον Ντε Νίρο σαν πατρικές φιγούρες. Την Τζέσικα Λανγκ ως μία μοναδική προσωπικότητα, μία από τους σημαντικότερους ανθρώπους που με δίδαξαν στα πρώτα μου βήματα. Και, φυσικά, τον Σκορσέζε, που έκανε τόσα πολλά για εμένα στην αρχή της καριέρας μου», είπε.



Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Τζούλιετ Λιούις στο «Ακρωτήρι του Φόβου» Κλείσιμο

Η ηθοποιός επιστρέφει στον κόσμο του « Το Ακρωτήρι του Φόβου » μέσα από τη νέα τηλεοπτική μεταφορά του Apple TV+, όπου υποδύεται την Κρίσταλ Κέιντι, αδερφή του χαρακτήρα που ερμηνεύει ο Χαβιέ Μπαρδέμ.





Τριάντα πέντε χρόνια μετά τη συμμετοχή της στην ταινία «Το Ακρωτήρι του Φόβου» σε ηλικία 17 ετών, η Τζούλιετ Λιούις παραδέχτηκε ότι μετανιώνει που δεν κράτησε το σενάριο του φιλμ, καθώς τότε δεν μπορούσε να φανταστεί πόσο καθοριστικό θα αποδεικνυόταν για την πορεία της.Σε συνέντευξή της στο People, η 53χρονη σήμερα ηθοποιός σχολίασε για το γεγονός ότι δεν έχει το σενάριο πως είναι «ένα πολύ ευαίσθητο σημείο» για την ίδια. «Δεν ήξερα ότι συμμετείχα σε κάτι ιστορικό, κάτι που θα είχε τόσο μεγάλη σημασία για τη ζωή μου, γι' αυτό και δεν κράτησα καν το σενάριο του. Μπορείς να το πιστέψεις;» τόνισε.Η Λιούις εξήγησε, ότι εκείνη την εποχή δεν μπορούσε να αντιληφθεί τη σημασία της ταινίας: «Δεν είχα ιδέα. Το έχω σκεφτεί πολλές φορές στη ζωή μου. Δεν καταλάβαινα τι σήμαινε. Όταν είσαι σε αυτή την ηλικία, δεν σκέφτεσαι κάτι άλλο πέρα από την επόμενη εβδομάδα».Παρότι δεν διατήρησε κάποιο αναμνηστικό από τα γυρίσματα, σημείωσε ότι κρατά ζωντανές τις μνήμες της από εκείνη την εμπειρία. Η, όταν βρέθηκε στο πλευρό του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, του Νικ Νόλτε και της Τζέσικα Λανγκ, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Μάρτιν Σκορσέζε.«Βλέπω τον Νικ και τον Ντε Νίρο σαν πατρικές φιγούρες. Την Τζέσικα Λανγκ ως μία μοναδική προσωπικότητα, μία από τους σημαντικότερους ανθρώπους που με δίδαξαν στα πρώτα μου βήματα. Και, φυσικά, τον Σκορσέζε, που έκανε τόσα πολλά για εμένα στην αρχή της καριέρας μου», είπε.Η ηθοποιός επιστρέφει στον κόσμο του «» μέσα από τη νέα τηλεοπτική μεταφορά του Apple TV+, όπου υποδύεται την Κρίσταλ Κέιντι, αδερφή του χαρακτήρα που ερμηνεύει ο Χαβιέ Μπαρδέμ.

Αναλογιζόμενη την πορεία της από το 1991 μέχρι σήμερα, η Λιούις δήλωσε πως έχει αλλάξει σημαντικά: «Είμαι λίγο πιο χαλαρή. Τότε ήμουν πολύ σοβαρή. Τώρα ενδιαφέρομαι περισσότερο για την ψυχική μου ηρεμία και τη χαρά. Όταν είσαι νέος, μπορείς να κάθεσαι μέσα στο σκοτάδι, γιατί όλα είναι καινούρια. Πλέον, δεν αφήνω το σκοτάδι να υπάρχει στη ζωή μου».



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