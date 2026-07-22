Σάρον Όσμπορν για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του Όζι: Όταν θέλετε να τον θυμηθείτε, ανεβάστε την ένταση της μουσικής πολύ δυνατά
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Σάρον Όσμπορν Όζι Όσμπορν

Σάρον Όσμπορν για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του Όζι: Όταν θέλετε να τον θυμηθείτε, ανεβάστε την ένταση της μουσικής πολύ δυνατά

Ο θρύλος της heavy metal έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών

Σάρον Όσμπορν για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του Όζι: Όταν θέλετε να τον θυμηθείτε, ανεβάστε την ένταση της μουσικής πολύ δυνατά
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Έναν χρόνο από τον θάνατο του Όζι Όσμπορν, η χήρα του θρύλου της heavy metal, Σάρον προέτρεψε τους θαυμαστές του να τον θυμούνται «βάζοντας πολύ δυνατά μουσική».

Με αφορμή τις εκδηλώσεις μνήμης που πραγματοποιούνται προς τιμήν του εκλιπόντος μουσικού στο Μπέρμιγχαμ, την πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, η Σάρον Όσμπορν μίλησε στο BBC Radio WM και αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του συζύγου της, τονίζοντας πως θέλει ο κόσμος να θυμάται «πόσο αστείος, χαρισματικός και αληθινός ήταν ο Όζι».

Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Όπως θα έλεγε ο Όζι, "όταν θέλετε να τον θυμηθείτε, απλώς ανεβάστε την ένταση της μουσικής πολύ δυνατά, όσο πιο δυνατά μπορείτε, και απλώς να κουνάτε έντονα το κεφάλι στον ρυθμό της μουσικής».

Στη συνέχεια, στάθηκε στον χαρακτήρα του, περιγράφοντάς τον ως «έναν αυθεντικό άνθρωπο»: «Ποτέ δεν προσπαθούσε να είναι κάτι άλλο από αυτό που ήταν, και σου έλεγε την αλήθεια για τα πάντα». Παράλληλα, θυμήθηκε και την πιο χιουμοριστική πλευρά του, λέγοντας: «Εννοώ ότι μπορούσαμε να έχουμε τους χειρότερους καβγάδες στον κόσμο, αλλά καταλήγαμε να γελάμε επειδή έλεγε κάτι τόσο γελοίο που απλώς ξεκαρδιζόμασταν στα γέλια».

Ο Όζι Όσμπορν έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουλίου του 2025, σε ηλικία 76 ετών, λίγες εβδομάδες μετά την αποχαιρετιστήρια συναυλία των Black Sabbath, «Back to the Beginning», στο Villa Park του Μπέρμιγχαμ. Ο μουσικός αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και είχε διαγνωστεί με Πάρκινσον το 2019.

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατό του, το Μπέρμιγχαμ διοργανώνει την «Ημέρα του Όζι», μια σειρά από εκδηλώσεις, αφιερώματα και συναυλίες για να τιμήσει τη συμβολή του στην παγκόσμια heavy metal σκηνή. Όπως ανέφερε η Σάρον Όσμπορν, η πόλη αποτελεί «την πατρίδα της metal» και το μέρος όπου «γεννήθηκε» και αγαπήθηκε ο Όζι.
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