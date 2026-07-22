Σάρον Όσμπορν για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του Όζι: Όταν θέλετε να τον θυμηθείτε, ανεβάστε την ένταση της μουσικής πολύ δυνατά





Όσμπορν , η χήρα του θρύλου της heavy metal, Σάρον προέτρεψε τους θαυμαστές του να τον θυμούνται «βάζοντας πολύ δυνατά μουσική».

Σάρον Όσμπορν μίλησε

Στη συνέχεια, στάθηκε στον χαρακτήρα του, περιγράφοντάς τον ως «

»: «

». Παράλληλα, θυμήθηκε και την πιο χιουμοριστική πλευρά του, λέγοντας: «

».