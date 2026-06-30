Κόνι Μεταξά: Δεν θέλω να μπω σε μια νέα σχέση τώρα, δεν έχω όρεξη να μιλάω σε κανέναν
Κόνι Μεταξά: Δεν θέλω να μπω σε μια νέα σχέση τώρα, δεν έχω όρεξη να μιλάω σε κανέναν
Η τραγουδίστρια δήλωσε πως έχει βρεθεί σε σχέση με ναρκισσιστή και τον χώρισε και όταν ρωτήθηκε πότε συνέβη αυτό, έβαλε τα γέλια
Με κανέναν άντρα δεν έχει όρεξη να μιλάει η Κόνι Μεταξά, καθώς, όπως εξήγησε, αυτό το διάστημα της ζωής της δεν θέλει να μπει σε μία νέα σχέση.
Η τραγουδίστρια, η οποία ένα χρόνο πριν πήρε διαζύγιο από τον Μάριο Καπότση μετά από τρία χρόνια γάμου, δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» πως δεν έχει πάψει να πιστεύει στον έρωτα, ωστόσο μία νέα σχέση δεν είναι αυτό που την ενδιαφέρει αυτή την περίοδο: «Πιστεύω στον έρωτα, απλά δεν θέλω τώρα να μπω σε μια νέα σχέση. Δεν έχω όρεξη να μιλάω σε κανέναν», είπε χαρακτηριστικά.
Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε σε προηγούμενη σχέση της, η οποία έληξε άδοξα: «Είχα σύντροφο με ναρκισσιστική διαταραχή και τον χώρισα», επισήμανε και όταν ρωτήθηκε πότε έγινε αυτό, έβαλε τα γέλια.
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Στην ίδια συνέντευξη, η τραγουδίστρια ρωτήθηκε και για τη συνεργασία της με τον Τάσο Ξιαρχό, ωστόσο η ίδια δεν θέλησε να μιλήσει για τον χορογράφο: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτόν γιατί μετά πάει και λέει μ@λ@κιες», απάντησε.
Οι δυο τους συμμετείχαν σε μία δημόσια κόντρα τον Δεκέμβριο του 2025, όταν η Κόνι Μεταξά ανέφερε πως εκείνος «την έκραζε στους συνεργάτες τους και μετά έκραζε τους συνεργάτες τους σε εκείνη», με τον Τάσο Ξιαρχό να την σχολιάζει αρνητικά στη συνέχεια για το γεγονός πως τραγουδούσε σε πανηγύρια.
Η τραγουδίστρια, η οποία ένα χρόνο πριν πήρε διαζύγιο από τον Μάριο Καπότση μετά από τρία χρόνια γάμου, δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» πως δεν έχει πάψει να πιστεύει στον έρωτα, ωστόσο μία νέα σχέση δεν είναι αυτό που την ενδιαφέρει αυτή την περίοδο: «Πιστεύω στον έρωτα, απλά δεν θέλω τώρα να μπω σε μια νέα σχέση. Δεν έχω όρεξη να μιλάω σε κανέναν», είπε χαρακτηριστικά.
Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε σε προηγούμενη σχέση της, η οποία έληξε άδοξα: «Είχα σύντροφο με ναρκισσιστική διαταραχή και τον χώρισα», επισήμανε και όταν ρωτήθηκε πότε έγινε αυτό, έβαλε τα γέλια.
Δείτε το βίντεο
Στην ίδια συνέντευξη, η τραγουδίστρια ρωτήθηκε και για τη συνεργασία της με τον Τάσο Ξιαρχό, ωστόσο η ίδια δεν θέλησε να μιλήσει για τον χορογράφο: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτόν γιατί μετά πάει και λέει μ@λ@κιες», απάντησε.
Οι δυο τους συμμετείχαν σε μία δημόσια κόντρα τον Δεκέμβριο του 2025, όταν η Κόνι Μεταξά ανέφερε πως εκείνος «την έκραζε στους συνεργάτες τους και μετά έκραζε τους συνεργάτες τους σε εκείνη», με τον Τάσο Ξιαρχό να την σχολιάζει αρνητικά στη συνέχεια για το γεγονός πως τραγουδούσε σε πανηγύρια.
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