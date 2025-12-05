Η απάντηση της Κόνι Μεταξά στον Τάσο Ξιαρχό: Γιατί θεωρείται κακό το ότι έχω δουλέψει σε πανηγύρι; Δεν ντρέπομαι, μπορώ να εργαστώ παντού
Η απάντηση της Κόνι Μεταξά στον Τάσο Ξιαρχό: Γιατί θεωρείται κακό το ότι έχω δουλέψει σε πανηγύρι; Δεν ντρέπομαι, μπορώ να εργαστώ παντού
Αν εγώ σε κράζω επειδή εσύ τραγουδάς σε πανηγύρια, δεν φταίω, είχε πει ο χορογράφος για την τραγουδίστρια και άλλοτε φίλη του
Τη δική της απάντηση στον Τάσο Ξιαρχό έδωσε η Κόνι Μεταξά μετά από όσα είπε για εκείνη.
Ο χορογράφος τοποθετήθηκε μέσα από ένα βίντεο στο TikTok σχετικά με την αναφορά της τραγουδίστριας και άλλοτε φίλης του ότι την κακολογούσε σε άλλα πρόσωπα, τονίζοντας ότι «Αν εγώ σε κράζω επειδή εσύ τραγουδάς σε πανηγύρια, δεν φταίω» και ότι «αυτά τα καραγκιοζιλίκια δεν τα σηκώνω».
Με τη σειρά της, η Κόνι Μετάξα δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram διερωτώμενη γιατί θεωρείται ντροπή να κάνει κάποιος εμφανίσεις σε πανηγύρια, ενώ ξεκαθάρισε ότι η ίδια δεν ντρέπεται καθόλου. Όπως ανέφερε, έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται επαγγελματικά.
Πιο αναλυτικά, είπε: «Να ρωτήσω κάτι. Για ποιο λόγο, το ότι έχω δουλέψει σε πανηγύρι, θεωρείται κάτι κακό; Εσείς όλοι δεν τρέχετε το καλοκαίρι να βρείτε πανηγύρι όπου πάτε και μετά πάτε εκεί και περνάτε φανταστικά; Και κάποιοι από σας πηγαίνετε αλλά δεν ανεβάζετε στόρι γιατί ντρέπεστε. Στην πραγματικότητα όμως, ψοφάτε να πάτε στα πανηγύρια. Η διαφορά μας ποια είναι λοιπόν; Εγώ δεν ντρέπομαι για το πώς μπορώ να προσαρμοστώ σε όλες τις καταστάσεις».
Στη συνέχεια, δήλωσε περήφανη για όσα πετύχει επαγγελματικά μέχρι τώρα: «Μπορώ να εργαστώ παντού, περνάω τέλεια όπου πάω και ο κόσμος δεν νομίζει ότι είμαι κομπλεξικιά, σαν εσάς που σας βλέπει εκεί, αλλά δεν υπάρχουν story. Είμαι περήφανη για όλα αυτά που κάνω. Περνάω ωραία με ό,τι κάνω. Δεν νιώθω καμία ντροπή, γενικά για αυτά που κάνω. Ειδικά στη δουλειά μου. Και το ότι μπορώ να αλλάζω και να προσαρμόζομαι, σημαίνει ότι εγώ πάντα θα έχω δουλειά. Ενώ κάποιοι από σας όχι. Και αυτό δεν το λέω μόνο συγκεκριμένα για τα πανηγύρια, το λέω γενικά».
Δείτε το βίντεο
Η Κόνι Μεταξά επισήμανε ότι η αρνητική κριτική την αφήνει αδιάφορη: «Πχ, άνθρωποι που θέλουν να πουλήσουνε aesthetic και δεν ανεβάζουν πράγματα τα οποία όντως τους κάνουν να αισθάνονται ωραία και τους βοηθάνε να περνάνε καλά και απλά κρύβουν αυτό το κομμάτι της ζωής τους, το οποίο είναι η πραγματικότητά τους για να μη φανεί κάτι στον κόσμο. Μαντέψτε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν κάποιος θα με κρίνει, γιατί εγώ ήρθα εδώ σε αυτή τη ζωή για να περνάω καλά».
Κλείνοντας, σχολίασε ότι δεν περιορίζεται και ότι μπορεί να εμφανιστεί σε πανηγύρια, σε μπουζούκια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου. «Ναι, μπορώ να πάω στο πανηγύρι, ναι, μπορώ να πάω στα μπουζούκια, ναι, μπορώ να πάω στο Σταυρό του Νότου, ναι, μπορώ να πάω σε ένα κουτούκι. Όλα αυτά τα πράγματα με κάνουν να περνάω καλά τη δεδομένη στιγμή που πάω εκεί πέρα να δουλέψω ή να διασκεδάσω. Δεν έχω κανένα κόμπλεξ και ίσα ίσα πιστεύω ότι εγώ ζω τη ζωή μου έτσι όπως θα έπρεπε να τη ζούνε όλοι. Με το να είμαι εντάξει με αυτό που πραγματικά είμαι», κατέληξε.
Η τραγουδίστρια παραχώρησε πρόσφατα συνέντευξη στην εκπομπή του Fipster στο YouTube, εξηγώντας μεταξύ άλλων γιατί διέκοψε τη φιλία - συνεργασία της με τον Τάσο Ξιαρχό. Η ίδια ισχυρίστηκε για τον χορογράφο: «Με έκραζε σε όλους τους συνεργάτες μας και μετά έκραζε σε εμένα όλους τους άλλους συνεργάτες. Σοβαρό κράξιμο. Μετά τα ξαναβρήκαμε γιατί τους συγχωρώ όλους, είμαι ηλίθια».
Ο Τάσος Ξιαρχό θέλοντας να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok στο οποίο υποστήριζε ότι η Κόνι Μεταξά τον είχε βάλει στη διαδικασία να επιλέξει ανάμεσα σε εκείνη και μια άλλη καλλιτέχνιδα και ότι τον σχολίαζε αρνητικά σε άλλα πρόσωπα.
Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Είχα επενδύσει πάνω σου, είχα επενδύσει πάνω μας. Τη συγκεκριμένη καλλιτέχνιδα, που δεν ήθελες, από εσένα τη γνώρισα. Εσύ μου την είχες φέρει στη σχολή να της κάνω μάθημα και έκανε καριέρα που εσύ δεν έκανες, και δυστυχώς ζήλεψες. Αν εγώ σε κράζω επειδή εσύ τραγουδάς σε πανηγύρια, δεν φταίω. Το να βγαίνεις δημόσια και να μιλάς για εμένα και να λες ότι “τους συγχωρείς όλους κι ας σε έκραζα στους συνεργάτες σου”. Ποιοι είναι συνεργάτες σου; Άνθρωποι του χώρου είναι, όχι συνεργάτες σου. Εσύ με κράζεις σε άτομα που μου πήραν τη δουλειά. Ξέρεις πολύ καλά σε ποιους αναφέρομαι, σε αυτούς που μου πήραν τη σχολή. Αυτά τα καραγκιοζιλίκια εγώ δεν τα θέλω και δεν τα σηκώνω και εννοείται θα κράξω όποιον μου έχει καταγ@@@σει τη ζωή».
Τάσος Ξιαρχό για Κόνι Μεταξά: «Αυτά τα καραγκιοζιλίκια δεν τα σηκώνω, αν εγώ σε κράζω επειδή εσύ τραγουδάς σε πανηγύρια, δεν φταίω»
