ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία υπέγραψαν τη συμφωνία για πυρηνική συνεργασία - Γιατί αλλάζει το γεωπολιτικό παιχνίδι
ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία υπέγραψαν τη συμφωνία για πυρηνική συνεργασία - Γιατί αλλάζει το γεωπολιτικό παιχνίδι
Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ και ο Σαουδάραβας ομόλογός του, πρίγκιπας Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν, υπέγραψαν συμφωνία για την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι υπέγραψαν συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάπτυξη του σαουδαραβικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας.
Η συμφωνία υπογράφηκε από τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας, Κρις Ράιτ, και τον υπουργό Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν.
Παράλληλα υπεγράφη και διμερής συμφωνία διασφαλίσεων, η οποία προβλέπει μηχανισμούς εποπτείας και ελέγχου για τη χρήση της πυρηνικής τεχνολογίας αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς.
Η συμφωνία επιτρέπει την αμερικανική συμμετοχή στην ανάπτυξη του πυρηνικού ενεργειακού προγράμματος του βασιλείου, το οποίο επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή του από το πετρέλαιο και να καλύψει τις αυξανόμενες ενεργειακές του ανάγκες.
Πρόκειται για εξέλιξη με σημαντικές γεωπολιτικές προεκτάσεις.
Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να εμβαθύνει τη στρατηγική της σχέση με το Ριάντ σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα δημιουργούνται σημαντικές επιχειρηματικές προοπτικές για την αμερικανική πυρηνική βιομηχανία.
Την ίδια στιγμή, η συμφωνία αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς αρκετοί αναλυτές και πολιτικοί έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι η απόκτηση τεχνογνωσίας στον εμπλουτισμό ουρανίου θα μπορούσε, μακροπρόθεσμα, να προσφέρει στη Σαουδική Αραβία δυνατότητες που υπερβαίνουν ένα αμιγώς πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα.
Η υπογραφή της συμφωνίας έρχεται έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις και επιβεβαιώνει τη βούληση της κυβέρνησης Τραμπ να ενισχύσει τη στρατηγική συνεργασία με το Ριάντ, στον απόηχο και της πρόσφατης ευρύτερης προσέγγισης ΗΠΑ–Σαουδικής Αραβίας στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και των επενδύσεων.
Η συμφωνία υπογράφηκε από τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας, Κρις Ράιτ, και τον υπουργό Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν.
Παράλληλα υπεγράφη και διμερής συμφωνία διασφαλίσεων, η οποία προβλέπει μηχανισμούς εποπτείας και ελέγχου για τη χρήση της πυρηνικής τεχνολογίας αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς.
July 22, 2026
Η συμφωνία επιτρέπει την αμερικανική συμμετοχή στην ανάπτυξη του πυρηνικού ενεργειακού προγράμματος του βασιλείου, το οποίο επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή του από το πετρέλαιο και να καλύψει τις αυξανόμενες ενεργειακές του ανάγκες.
Πρόκειται για εξέλιξη με σημαντικές γεωπολιτικές προεκτάσεις.
Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να εμβαθύνει τη στρατηγική της σχέση με το Ριάντ σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα δημιουργούνται σημαντικές επιχειρηματικές προοπτικές για την αμερικανική πυρηνική βιομηχανία.
Την ίδια στιγμή, η συμφωνία αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς αρκετοί αναλυτές και πολιτικοί έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι η απόκτηση τεχνογνωσίας στον εμπλουτισμό ουρανίου θα μπορούσε, μακροπρόθεσμα, να προσφέρει στη Σαουδική Αραβία δυνατότητες που υπερβαίνουν ένα αμιγώς πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα.
Η υπογραφή της συμφωνίας έρχεται έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις και επιβεβαιώνει τη βούληση της κυβέρνησης Τραμπ να ενισχύσει τη στρατηγική συνεργασία με το Ριάντ, στον απόηχο και της πρόσφατης ευρύτερης προσέγγισης ΗΠΑ–Σαουδικής Αραβίας στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και των επενδύσεων.
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